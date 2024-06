Pelea en escuela de Paraná: “Fue un grado de violencia totalmente irracional”

Policiales Detienen a dos mujeres que agredieron a docentes y alumnas en escuela de Paraná

Este lunes dos mujeres de 29 y 39 años, fueron detenidas por personal de la Comisaría 16 luego de protagonizar una violenta pelea en el patio de la escuela secundaria N° 18 “Juan Manuel de Rosas”, en barrio Paraná XVI, de la capital entrerriana.El hecho generó gran preocupación en la comunidad educativa, principalmente en los padres, quienes este martes a primera hora, mantuvieron una reunión con las autoridades del establecimiento educativo., que “nosotros como escuela siempre enseñamos que las soluciones de conflicto deben ser de manera pacífica, con el diálogo y no con la violencia”.“Ayer la institución fue afectada porque. El personal de la escuela interviene y les pide que se retiren”, expresó para aclarar que en ese momento “se estaba haciendo una limpieza de un desmalezamiento por eso la reja estaba abierta”.Estas madres entraron “increpando a los estudiantes y empezaron las agresiones.”, relató Andrade.Vale recordar que desde la policía se informó que quienes protagonizaron la violenta pelea, tienen problemas “de vieja data” que “detonaron” en la escuela.mencionó el rector.Tras lo sucedido, “. Como escuela siempre buscamos soluciones pacíficas de los conflictos y necesitamos el acompañamiento de la Departamental y el CGE”.Consultado sobre la reunión que mantuvieron con los padres, Andrade explicó que manifestaron su acompañamiento a las medidas que se tomen desde la dirección con el objetivo de mantener la preservación de los estudiantes y el personal. “Vamos a modificar algunas cuestiones que tienen que ver con el ingreso y vamos a instalar un timbre para que la accesibilidad sea siempre en resguardo de todos los menores y el personal que asiste a la institución”.En relación a los estudiantes, se brindarán charlas para resolver conflictos sin violencia. “Ayer me acerqué a todos los cursos y estuvimos reflexionando sobre lo sucedido. Tenemos un psicólogo que nos está ayudando y vamos a armar otros protocolos de actuación para que no se generen otros hechos como éste”.Las madres detenidas permanecen en alcaidía ya que se realizaron denuncias de parte de la policía ante la resistencia y también exposiciones de parte de las personas que fueron agredidas en la escuela.Finalmente Andrade indicó que con los hijos de estas personas “vamos a realizar reuniones a través del sistema de tutorías y vamos a trabajar mucho para que no sucedan estos hechos y que este desborde y violencia social que hay entre las familias no involucre a la institución educativa”.