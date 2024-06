Ludopatía en adolescentes: una problemática que crece en Entre Ríos

La Cámara de Diputados dio el puntapié inicial del debate de los proyectos que giran en torno a la prevención de la ludopatía, con foco especial en cómo afecta este flagelo en los menores de edad, en el marco del auge de las plataformas de apuestas online. Por tal motivo,quiso conocer la opinión de un experto sobre cómo actuar ante este tipo de casos.Sebastián Sigal, licenciado en Psicología, afirmó que es un tema que “preocupa porque a partir de lo que son las tecnologías para apostar lo que uno observa es que es baja la edad de inicio. Lo que antes por ahí en sala de juegos había una acreditación que había que presentar por lo que un niño o adolescente no podía ingresar. Con la tecnología, accede cualquier chico”.En el caso puntual de Paraná, el profesional precisó cómo se trabaja: “A partir de 14, 15 o 16”. Sin embargo, manifestó que “a veces lo que pasa en Buenos Aires, pasa en Paraná. Es una cuestión de moda que ya va a llegar acá”.En base a las maneras en las que se lleva a cabo este tipo de ingresos al mundo de las apuestas, consideró: “A través del celular, el internet y aplicaciones con accesos tecnológicos a salas y cualquier dispositivo que le permita apostar y jugar como una sala real”.Sobre las consecuencias en la salud que puede llegar a generar en los adolescentes, manifestó: “Como en cualquier adicción, se aíslan. Toda su realidad pasa a ser su celular y, dentro del celular, esto de jugar y apostar dinero. Su vida pasa por eso y sienten que no pueden parar y que aunque pierdan, la próxima van a ganar y tener suerte”.También hizo un llamado de atención a aquellos comentarios de familiares que incentivan este tipo de actos al mencionar que “está muy bien, que van a traer más dinero y generan una especie de tensión con la familia que quiere ayudarlos”. En ese sentido, remarcó: “Repercute en todos los órdenes de la vida, la persona se aísla y vive prácticamente para eso”.Por tal motivo, emitió recomendaciones para los padres sobre todo de aquellos jóvenes que se insertan en este mundo de las apuestas: “Lo que estaría bueno es que los padres y madres siempre tengan idea de los contenidos que los chicos consumen habitualmente. Los chicos que contienen un dispositivo y los padres no tienen ni idea lo que consumen y pasan horas viendo contenido y no tienen idea de lo que se trata. No está bueno”.