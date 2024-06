Aumento de verduras: clientes compran “lo que va a consumir en el día”

Los alimentos y las bebidas incrementaron un 1,8% en la última semana de mayo, siendo el índice porcentual más alto del quinto mes del año. A raíz de esto,salió a conocer cómo repercutió esa situación en los comercios en Paraná.Mario Sarli, un referente entre los almaceneros, comentó en primera instancia: “En la semana pasada, recibimos algunos aumentos, no tan significativos, pero aumentaron las bebidas como las gaseosas, higiene personal y limpieza”. También repercutió la harina, el pan y otros productos como “el tomate, el zapallito, el morrón rojo y el verdeo está terriblemente caro”. Por ejemplo, el morrón rojo está a $10.000, el tomate a $6.000 y el zapallito está cerca de $4.500.“Dicen que el tomate es importado, es chileno el que se está comercializando ahora. Antes era de acá de la zona de Corrientes. No sé qué pasa que no hay que están trayendo ahora. Debe ser porque vinieron los fríos más temprano”, explicó.Sobre la modalidad de la compra de los clientes, afirmó: “”.En cuanto a la electricidad, afirmó“A mí me aumentó el 160% en el costo de la boleta”, donde también hizo acotación de que colegas pasaban de $600.000 a $1.500.000.