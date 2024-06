La marcha Ni una Menos en Paraná exigió “la emergencia en violencia de género”

Video: La marcha de Ni una Menos en Paraná exigió “la emergencia en violencia de género”

El grito “Ni una Menos” que puso en jaque la violencia contra las mujeres cumple nueve años y este lunes se realizaron movilizaciones en distintos puntos del país por parte de distintas agrupaciones feministas, que remarcaron que muchos de los reclamos de 2015 “siguen sin cumplirse”.Vale recordar que la consigna surgió después del femicidio de Chiara Páez, ocurrido en mayo de 2015 en manos de su pareja en la localidad de Rufino. Tras el hecho, surgieron en todo el país diversas movilizaciones bajo el lema “Ni una Menos” y que provocó una masiva marea de reclamos en otras partes del mundo.pudo recoger algunos testimonios, mientras la marcha se desplazaba por las calles de la ciudad.Alejandra Elcura, activista por los Derechos Humanos de la diversidad, expresó que “no solamente luchamos por los crímenes de odio, por los femicidios, sino más que nada ir en contra del Gobierno nacional que no está haciendo nada con respecto a eso y está desarmando todos los organismos que estaban en esa cuestión. Además, en este momento”.Nadia Burgos, trabajadora estatal, feminista y (eco)socialista, dijo aque este año “, pero además la difusión de discursos de odio por parte del Estado. Venimos de un triple lesbicidio, como el de Barracas, y la realidad es que esto no se soporta más. Las mujeres y disidencias que siempre estamos luchando contra el ajuste, salimos a movilizar para decir que no podemos permitir ni soportar una política de ajuste más, ni ningún recorte de presupuesto,”.“Necesitamos más participación y más conciencia de toda la población sobre los crímenes de odio, los feminicidios y travesticidios para que no pasen nunca más”, opinó otra participante de la manifestación.“Es un día de lucha más, de salir a reivindicar todos los derechos y luchas ganadas y adquiridas”, destacaron.“Venimos a reivindicar nuestros derechos que los conseguimos en la calle y acá nos quedamos”, dijo por su parte Gisela Torres, secretaria de Género y Diversidad de ATE Entre Ríos.A su turno, Lucy Grimalt, militante feminista y exdiputada, expresó que “las feministas y disidencias tenemos que estar organizadas, juntas, en la calle,. Las mujeres y las disidencias, tenemos derecho a vivir en paz, y los tres lesbicidios de Barracas, han demostrado que no podemos vivir en paz, nos matan por pobres, nos matan por ser lesbianas, nos matan por ser mujeres y el Estado no nos protege”.