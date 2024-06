Robo en supermercado de Paraná: “Los papás los alentaban a que tiren piedras”

“Fue muy triste”, dijo a Elonce Sonia la dueña de supermercado El Progreso que fue blanco de un robo. El hecho ocurrió en horas de la tarde de domingo, cuando tres delincuentes, entre ellos dos menores, ingresaron al comercio, de avenida Zanni y calle Onetti e intentaron sustraer elementos. Como fueron descubiertos agredieron con piedras a los dueños del lugar,.



Sonia contó a Elonce contó que “por las cámaras de seguridad vimos como los chicos se guardaban elementos entre sus ropas y además comían algunas cosas, cuando llegaron a la caja pensamos que iban a pagar, pero como no lo hicieron le dijimos que dejen las cosas robadas y se vayan o que las paguen”



“Le pedíamos que nos entreguen las cosas robada y no querían, solo buscaban irse, cuando le dijimos que los habíamos visto por las cámaras comenzó el tema”, amplió la vendedora al sostener que los chicos tenían paquetes de snacks en sus bolsillos, por lo que comenzaron a forcejear para que no se escapen, pero lograron huir ya que toda la situación ocurrió muy cerca de la puerta del comercio.



La mujer señaló que tras irse los jóvenes arrojaron piedras y frutas de un árbol, lo que causó una herida en el brazo. Además, su marido sufrió un corte en la cabeza y requirió asistencia médica.



“Las piedras eran tan grandes que tal vez si nos pegaban en la cara nos mataban”, amplió.



Elonce accedió a los videos cuando se ve como una joven se guarda cosas entre sus prendas para no pagarlas dentro del supermercado y luego se observa cómo los menores de edad arrojaron piedras al comercio tras el robo y luego salieron corriendo por la vereda.



Muy angustiada con la situación, Sonia aseguró que “es algo que me enoja mucho porque solo le pedíamos que paguen lo que se querían llevar y lo que habían comido dentro del supermercado”, y amplió que “los chicos nos insultaban de una manera muy fea yo no entiendo mucho el idioma, pero cuando alguien te agrede te das cuenta. Sabemos que los chicos son menores y estas cosas no se pueden seguir haciendo”



Asimismo, amplió que los padres de los chicos que robaron observaron toda la situación desde la vereda de enfrente. “Lo más triste es que los papás les enseñaban a que nos tiren piedras, les repetirán tiren porque son menores y no les pueden hacer nada .” Destacó que, tras el hecho, realizaron al denuncia y conocieron que otros vecinos fueron víctima de robos por estos chicos.



Finalmente, señaló que “los menores hacen estas cosas, el país tiene que cambiar y ser más seguro”.