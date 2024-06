Una colecta de la Iglesia reunió más de $12 millones en la diócesis de Paraná

La Iglesia de Paraná logró recaudar en todo el territorio de la diócesis –que se extiende desde Paraná hasta Feliciano- más de $12 millones durante la colecta que se realizó los días 20 y 21 de abril y que fueron destinados a la construcción del hogar para sacerdotes Jesús Buen Pastor que se levanta en un terreno contiguo al Centro Mariápolis El Salvador, en la zona del Acceso Norte.



“Estos fondos, han sido aplicados a la adquisición de materiales esenciales para la construcción del hogar. La compra de piedra, arena, ladrillos, cemento, cal, hierro, etc. constituye un paso firme hacia la realización de este proyecto que beneficiará a todos los sacerdotes mayores y/o enfermos”, dijeron desde la Iglesia.



Los pasados 20 y 21 de abril, se llevó a cabo en toda la arquidiócesis la colecta “Dale una Mano a tu Iglesia” con el objetivo de contribuir a la construcción de la casa de los sacerdotes mayores. El monto total recaudado ascendió a 12.765.448,82, “cifra que refleja la generosidad y el compromiso de la comunidad”, indicó la curia.



El Centro Mariápolis ya no se llama más así desde que el Movimiento de los Focolares ya no ocupa más ese lugar. Ahora se denomina Casa El Salvador, según detalla el portal Entre Ríos Ahora.



Un año atrás, el Centro Mariápolis El Salvador, ubicado en la zona del Brete, en calle Pedro Londero al 3400, de Paraná, pasó a manos del Arzobispado después de haber estado en comodato en poder del Movimiento de los Focolares, fundado en la década de 1950 por la italiana Chiara Lubich y hoy, con unos 2 millones de simpatizantes en 182 países, es quizá la institución de laicos más numerosa de la Iglesia católica.



Respecto del Mariápolis de Paraná, el jueves 20 de abril de 2023 se formalizó el proceso de entrega del por parte del Movimiento de los Focolares al Arzobispado. Ahora, ese lugar será utilizado para trasladar allí el Hogar de Sacerdotes Buen Pastor, que actualmente funciona en calle Italia.



Como Centro Mariápolis el proceso comenzó en 1988, cuando el entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlos, le propuso al Movimiento de los Focolares tomar en mano la casa donde había funcionado el preseminario y que en ese momento estaba en desuso.



“La necesidad de reubicar la casa del hogar sacerdotal Buen Pastor fue vivida desde el Movimiento como una experiencia sinodal de discernimiento comunitario muy importante. Luego de dos o tres meses de discernimiento con un equipo llegaron a la decisión: sentían que debían hacer este acto de amor concreto entregando la casa al Arzobispado”, indicaron desde la curia.



En el acuerdo de traspaso del predio por parte de los Focolares al Arzobispado se acordó que se mantendrá la totalidad de los empleados del Centro Mariápolis.