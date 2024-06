A pura música, se presentó “Tango Insurgente” en la Salita de Perón

Se llevó a cabo la presentación de “Tango Insurgente” en la Salita de Perón, de la capital entrerriana. El evento tuvo lugar en horas de la noche de este sábado. En ese sentido,dialogó con los integrantes del grupo musical.“Trato de hacer lo que me gusta y de la mayor humildad posible. Fue un proyecto de banda que duró como un mes y después tocamos en un bar, en donde surgió nuestra trayectoria”, manifestó Inti, cantante de Tango Insurgente.Con respecto al tango, contó: “Siento que se funde muy bien con mis formas de sentir las cosas, el cual es la mayor expresión humana, es decir, abarca tanto lo bello de un amor luminoso hasta las pasiones y dolores muy profundos”.En tanto, Teo, tecladista de “Tango Insurgente”, mencionó: “Estudié en un conservatorio cerca de mi casa, en calle La Rioja, donde estuve cinco años y después empecé la universidad. En ese momento, me empecé a interiorizar por el tango, sobre todo, para tocar, en el cual descubrí que me podía expresar mejor”.