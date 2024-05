Metalúrgico recuperó su maletín el cual contenía elementos vitales para su labor

Paraná Metalúrgico imploró por devolución de maletín con dinero y elementos de trabajo

Gregorio Barbone, el metalúrgico que había implorado ante las cámaras dela devolución de su maletín extraviado, finalmente lo pudo recuperar. El maletín contenía una suma considerable de dinero en pesos y dólares, así como un disco externo con sistemas operativos vitales para su labor profesional., expresó su gratitudEl incidente ocurrió cuando Barbone, saliendo de su galpón ubicado en calle Formosa 460, dejó el maletín apoyado en la cubierta de su camioneta mientras atendía una llamada telefónica.Gracias a las cámaras de seguridad de los vecinos, se pudo determinar que el maletín estuvo abandonado por un tiempo después de que Barbone se marchara con su vehículo. Una pareja que pasaba por el lugar lo recogió y se lo llevó.El maletín recuperado no solo incluía la totalidad del efectivo y los dólares, sino también la computadora portátil y el disco externo, elementos esenciales para el trabajo de Barbone. ", afirmó.Barbone extendió su agradecimiento incluso a la pareja que inicialmente se llevó el maletín. "Quiero agradecer a la persona que se lo llevó que tuvo la gentileza de devolvérmelo", agregó.Asimimo, explicó que "Luego de la entrevista que me hizo, me empezó a llamar gente y me dieron el contacto de esta persona", explicó., concluyó.