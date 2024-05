Metalúrgico imploró por devolución de maletín con dinero y elementos de trabajo

Foto: Izquierda: Gregorio Barbone / Derecha: La pareja que levantó el maletín y no lo regresó

es unque dedica a la fabricación de portones en Paraná; el hombre olvidó ayer uncon dinero en pesos y dólares, además de un disco externo con sistemas operativos que son fundamentales para su trabajo.“Salimos a las 12.55 y, para cerrar el portón, siempre apoyo el maletín en la puerta del auto para no olvidarme, pero me sonó el celular… entré a la camioneta y dejé el maletín apoyado en la cubierta. Me fui y a los 15 minutos llamé a mi empleado, que vive pegado al galpón, pero el maletín ya no estaba”, repasó Barbone aY continuó: “Al acudir a los registros de las cámaras de seguridad, vimos cuandoy otra cámara captó cuando el hombre se lo pasa a la mujer”.Barbone imploró a la pareja por la devolución del maletín porque contenía. Además de tarjetas bancarias, una computadora y un disco externo en que el guardaba; además de prepuestos que son parte del trabajo diario., fundamentó el metalúrgico.El trabajador dijo que, por comentarios, se supo que la pareja ya fue identificada porque suele pasar por el frente del taller; por este motivo, les imploró que regresen el maletín a“Apelo a la buena voluntad de estas personas porque necesito de esos elementos de trabajo. La culpa fue mía, pero toda persona con buena voluntad buscaría la forma de devolver el maletín”, cerró. Quienes puedan aportar datos e información que sirva a Barbone, pueden comunicarse al