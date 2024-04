Registro Civil: “Esperamos la contestación de la Dirección de Recursos Humanos”

Trabajadores del Registro Civil, nucleados en UPCN, se reunieron en asamblea para abordar distintas problemáticas, entre ellas una nueva exigencia impuesta por las autoridades del organismo en relación al uso de la licencia por motivos de salud o para cuidado de familiar enfermo.Al respecto,habló con Cristina Melgarejo, secretaria gremial de UPCN, quien expresó: “Los trabajadores nos venían manifestando que, por una resolución interna de la directora del Registro Civil, se estaban pidiendo certificados médicos cuando pedían licencia por enfermedad, ya sea a domicilio o cuando concurrían al consultorio. Nosotros les expresamos que no se podía pedir, que no es la reglamentación correcta y uno de los articulados expresa que se prohíbe pedir, cuando concurren a reconocimientos médicos, certificados a los trabajadores”.“Hicimos la asamblea, era mucha la preocupación porque es un gasto que tiene que hacer el trabajador ya que, si vas a una guardia de un hospital, no te dan certificado médico y si queres lograrlo, tenes que traer la consulta, situación que hoy no bajan de los $3.000”, añadió.A su vez, indicó que “es la Comisión Médica Única la que corresponde, si está enfermo el trabajador, pedir certificado, estudio, análisis, lo que crea correspondiente, pero es otro organismo”.