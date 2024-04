UPCN sobre el Registro Civil: “hay muchas exigencias, pero pocas respuestas”

Trabajadores del Registro Civil se reunieron en asamblea para abordar distintas problemáticas, entre ellas una nueva exigencia impuesta por las autoridades del organismo en relación al uso de la licencia por motivos de salud o para cuidado de familiar enfermo. “Hay mucho malestar entre los compañeros, que se sienten presionados”, cuestionó la Secretaria Gremial de UPCN, Cristina Melgarejo.

“Hablamos de los problemas que afectan a los trabajadores y también de las paritarias. En ese sentido les informamos cómo va a ser el aumento salarial que dispuso el Gobierno, al que declaramos insuficiente”, expuso la dirigente gremial y añadió que “la paritaria sigue abierta y discutiremos en la próxima reunión cómo seguir”.



“El motivo de la asamblea es estar cerca de los compañeros”, señaló y comentó que también se abordó una preocupación puntual de los trabajadores de este organismo, ante la exigencia de presentar certificado a quienes que hacen uso de la licencia por cuestiones de salud, tanto cuando solicitan médico a domicilio como médico a reconocimiento.

“Las autoridades del Registro se toman atribuciones que no les corresponde al exigir certificado médico, porque no son profesionales para evaluar si la licencia corresponde o no”, cuestionó Melgarejo y remarcó que “el único organismo que está habilitado para evaluar si corresponde o no la licencia es la Comisión Médica Única”.



Apuntó que, con este requisito, “obligan a los trabajadores a un gasto extra porque deben recurrir a un médico particular, o bien a deambular por los centros de salud o el hospital, donde no se les expide certificado”.

“Hay mucho malestar entre los trabajadores y es un tema que les preocupa porque sienten que los están presionando”, advirtió Melgarejo y reclamó a las autoridades “que hagan las cosas bien y dejen de buscar maneras de presionar a los compañeros, que demasiados problemas tienen como para que les impongan exigencias que no están en la normativa”.



Para aclarar esta situación, el Sindicato solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la provincia que se expida en relación al respecto. “Estamos seguros que la definición va a coincidir con la nuestra, porque la normativa es clara”, subrayó la Secretaria Gremial de UPCN.

Además de esta situación, el personal del Registro Civil refirió otras problemáticas, por ejemplo, las malas condiciones edilicias, la falta de insumos básicos, inconvenientes con las horas extras y sobrecarga de tareas para los trabajadores. “Hay muchas exigencias, pero pocas respuestas”, criticó Melgarejo, que sostuvo que “no es momento para estas actitudes” y reclamó a las autoridades “mayor empatía con los trabajadores”.