Tras 11 días sin servicio, los colectivos circulan con normalidad en Paraná

Cómo continúan las negociaciones

Foto: Los choferes levantaron el acampe.-

generado a partir del paro de choferes nucleados en UTA Entre Ríos por el no pago de sueldos por parte de la firma Buses Paraná (una agrupación que integra a las empresas ERSA y Mariano Moreno) a cargo de la prestación.el secretario provincial de Transporte, Juan Diego Elsesser. “Se les había pagado el 30 por ciento a partir del depósito del subsidio de provincia, más los 100 mil pesos y”, comunicó ayer el funcionario. De acuerdo a lo que explicó, responsables de Buses Paraná fueron al lugar donde acampaban los colectiveros para comunicarles esta situación.Se recordará que el conflicto se originó por el retraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de marzo y el bono de $390.000 que algunos trabajadores aún no habían recibido. Esto generó un malestar entre los empleados nucleados en el acampe, quienes exigían la totalidad de sus haberes antes de retomar sus tareas., sabiendo que tenemos unaComo institución no la vamos a dejar de reclamar día a día, porque es el compromiso hacia el usuario para demostrar que los choferes acá no somos las malas personas”, había explicado adirigente gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rupp.Y agregó: “Lo que se cobró es el salario de marzo.. Esto es buena predisposición de los compañeros, que no ganamos fortunas -como dicen-. A medida que vaya recaudando la empresa, mientras circulan los colectivos, se comprometieron a ir saldando las deudas que tienen con los trabajadores”.Las negociaciones continuarán este lunes en el marco de la mesa de diálogo que impulsaron las áreas provinciales de Transporte y Trabajo.