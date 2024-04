“Es hermosa la experiencia”, acotó actor paranaense que brilla en serie

Sociedad La historia real detrás de la serie de Netflix que protagoniza actor paranaense

Desafíos y nuevas filmaciones

dio un gran salto de Paraná al mundo, donde se conoció que se popularizó su nombre al formar parte del gran elenco de Secuestro al Vuelo 601, en Netflix, que está quinto a nivel mundial. Hoy dialogó en Noticias a la Tarde sobre aquella experiencia, a la que definió como “hermosa”.Sobre cómo llegó al rol en Secuestro del vuelo 601, enunció: “Mi carrera comenzó con Celina Murga, que fue un casting en Paraná y a partir d eahí, hice esa primera película. Este casting me llegó por mi representante e hice el casting y después voy pasando a otras rondas. Estaban buscando un personaje entre Paraguay, Uruguay y Argentina y hasta en Chile hicieron. Fue un casting largo y tuve mucha suerte.Posteriormente, brindó detalles de la filmación: “Se filmó en Bogotá (Colombia). Estuvimos cuatro meses y después dos semanas en Italia. Casi todo se hizo en un estudio”. Sobre el trabajo de grabación: aseguró: “. Con un código más arriba, me tocó hacer cosas con un estilo más naturalista y esto es bien de género”.”, afirmó.En cuanto a lo que acontece en el film, afirmó que “”.Luego reconoció algo particular de su corta carrera musical: “A mí siempre me llaman para papeles con arma. Me ha tocado muchas veces y tengo bastante experiencia con eso. Obviamente las armas son de verdad, pero están descargadas. Se tiene muchísimo cuidado y hay muchísimos protocolos”. Al mismo tiempo, garantizó que en su personaje trató “de no investigar tanto del personaje real y tratar de hablar con los directores para construir este personaje porque en definitiva la decisión es de ellos”.“Uno se mete en la acción y piensa como el personaje, en el mejor de los casos. Vive eso como un juego, cuando jugas con armas”, profundizó. Luego describió que el rol que tuvo en esta pieza audiovisual de Netflix “es una bendición y hermosa la posibilidad de hacer un personaje con una trascendencia así”.Sobre sus próximos pasos, detalló que se vienen nuevas películas: “A la actuación llegué medio de casualidad y como una providencia. Lo vivo como algo muy mágico, uno lo da todo y por suerte sale”.