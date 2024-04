La historia real detrás de la serie de Netflix que protagoniza actor paranaense

Sociedad Actor paranaense protagoniza una de las series más esperadas de Netflix

, pudo saber. Se trata de una producción de drama y suspenso que relata cómo el destino de un avión colombiano quedó en manos de dos delincuentes: esta es la historia real en la que se basa., ya que duró más de sesenta horas. Esta historia de película tuvo como protagonistas a dos paraguayos. ¿Quiénes son y qué pasó con ellos?Se trata de(paraguayo naturalizado argentino). Ambos eran jugadores en el club de fútbol Deportivo Pereira, de Colombia cuando ocurrieron los hechos que ahora llegaron al streaming.Esto es lo que se publicó hace 51 años: el avión de la SAM fue interceptado cuando transportaba 82 pasajeros. Había despegado de Bogotá, Colombia, sin inconvenientes. Tenía prevista una escala en Cali, con destino final Pereira, ambas también en Colombia.En Cali cambió el curso de la historia: los paraguayos Francisco y Óscar subieron a la aeronave y se sentaron en los últimos asientos disponibles.Ambos eran futbolistas, pero se identificaron comollamada Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque al parecer solo invocaron esta condición ya que en realidad no lo eran.Tras amenazar al pasaje y a la tripulación, uno de ellos fue hasta la cabina y ordenó que el avión se dirigiera a Aruba, una pequeña isla del Caribe holandés. Pero el capitán informó que no tenían suficiente combustible para seguir volando. Por esa razón el vuelo fue redireccionado a Medellín, Colombia, donde aterrizó para recargar combustible.Una vez retomado el rumbo a Aruba,El avión llegó a Aruba, pero la historia del secuestro apenas empezaba.. Así que no fue posible avanzar en la negociación y la nueva orden fue despegar rumbo a Perú.El piloto pretendía aterrizar en Guayaquil, Ecuador, para un chequeo del avión; sin embargo, los secuestradores se negaron. La decisión final fue regresar a Aruba. Allí se dio la liberación de algunos de los rehenes.También se intentó realizar una segunda negociación. La azafata iba a ser la interlocutora. La mujer llevó comida a los secuestrados, pero los criminales -insatisfechos- dieron la orden de ir a Centroamérica.Sobrevolaron Panamá, Costa Rica y El Salvador, pero terminaron volviendo a Aruba porque, debido a la ilegalidad que estaban cometiendo.Para aterrizar nuevamente en Aruba, los negociadores pusieron como condición que dejaran descansar al piloto y al resto de la tripulación, que llevaba más de un día volando bajo extrema tensión., según se acordó.El 1 de junio el avión emprendió vuelo con rumbo al sur. Aterrizó en Lima, Perú, donde liberaron a 14 de 23 pasajeros que aún quedaban. De allí. A esta altura solo quedaban en la aeronave los dos secuestradores paraguayos y la tripulación.El avión volvió a volar, para detenerse en Resistencia y después en Paraguay. Según las publicaciones,y desde ese momento no se supo nada de él. La Policía lo buscó, pero no encontró rastros. Por su parte,La Policía paraguaya logró, después de una investigación.Francisco reveló después que, por indicación del piloto de la nave y con la colaboración de la azafata, logró arrojarse desde la puerta delantera del avión, a 300 metros de la cabecera norte del aeropuerto internacional “Presidente Stroessner”, a las 00:20 horas del sábado 2 de junio.Relató que al arrojarse del avión casi fue succionado por una de las turbinas y golpeado por una de las ruedas. Ya en tierra, cruzó una profunda zanja que separaba ambas pistas de aterrizaje y se dirigió al centro de Luque, por el camino que une Asunción con Limpio.En la estación del Ferrocarril de Luque,Al darse cuenta de que no podría usar el tren,Por eso,porque no tenía más dinero. Al final, el chofer decidió transportarlo gratis.Francisco se bajó del colectivo en Barrio Obrero y tomó un taxi hasta Palma y Chile. Allí cambió 300 dólares.Ya con esta suma en el bolsillo, pagó el taxi y entró al Lido Bar, que entonces se ubicaba en esa mítica esquina. Las crónicas no lo dicen, pero es fácil imaginarse que habrá pedido un reparador pira caldo. Lo que sí contó el propio Francisco, al relatar su fechoría, es que para entonces llevaba un tiempo sin comer.Una vez saciada el hambre, Francisco fue por Palma hasta 14 de Mayo donde volvió a cambiar dinero: esta vez unos 5.000 dólares, con los cuales realizó varias compras.En una conferencia de prensa, la Policía informó que en Paraguay Francisco visitó a su familiares y compró pasajes aéreos para que su cuñado y hermana fueran a Colombia. A ellos les encargó que acompañaran a su señora e hijos, que seguían en Colombia, de regreso a Asunción.Mientras tanto,Francisco le dijo la Policía que decidió realizar el secuestro por laque estaba pasando en la ciudad de Pereira, en Colombia, con su esposa y sus hijos menores.Pastor Coronel, el temible jefe de la Policía stronista, comentó entonces que en busca del sospechoso recorrieron las casa de los parientes de Francisco en Paraguay y detuvieron a varios. Supuestamente fueron sus cuñados quienes contaron que el buscado había alquilado una vivienda en Capitán Figari al 929, donde posteriormente fue detenido.Del poder de Francisco se recuperaron 18.210 dólares y 256.258 guaraníes, que entonces equivalían aproximadamente a 1.800 dólares. También fueron recuperados 4.500 dólares que los familiares habían enterrado en una vasija.Francisco fue llevado a la penitenciaría de Tacumbú. En su contra pesaba un exhorto de extradición remitido por un Tribunal Militar de Medellín que lo sindicaba como el autor del secuestro.En febrero de 1975 se concedió su extradición y en noviembre del mismo año finalmente fue llevado a Colombia. Con importante custodia policial, se embarcó en un avión rumbo a Bogotá.