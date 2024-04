Actor paranaense protagoniza una de las series más esperadas de Netflix

, pudo saber. Se trata de la producción inspirada en hechos reales que estrenó ayer en la plataforma de streaming y que explora el fenómeno de los secuestros aéreos en los años 70.La miniserie “Secuestro del vuelo 601″ retrata los hechos ocurridos el 30 de mayo de 1973 cuando un avión de la compañía SAM, que había despegado de la ciudad de Bogotá (Colombia), fue secuestrado por dos revolucionarios armados que exigían la liberación de presos políticos y un rescate en efectivo. Dos futbolistas paraguayos, Francisco Solano Patiño y Óscar Eusebio Borja, fueron acusados por el caso.La plataforma Netflix reveló el tráiler de esta miniserie, que constará de seis capítulos y tiene como protagonistas a los actores Mónica Lopera y Christian Tappan. Camilo Prince y Pablo González son los creadores de esta producción colombiana filmada en las ciudades de Cali y Bogotá.“Ante la negativa de los líderes políticos a negociar, los agresores comienzan a tomar decisiones drásticas que pondrán en vilo la seguridad de los rehenes mientras el avión vuela sin rumbo fijo. En medio del horror inminente, el capitán y dos valientes azafatas deben luchar para devolver sanos y salvos a los rehenes y burlar a los secuestradores mientras negocian con las autoridades”, detalla la sinopsis.

Quién es el paranaense que protagoniza “Secuestro del vuelo 601″

"Secuestro del vuelo 601", una historia real que ocurrió en Colombia

Foto: Alian Devatac interpreta a uno de los secuestradores, Toro Solano.-

El elenco de la miniserie está conformado por Mónica Lopera, Christian Tappan, Enrique Carriazo, Ángela Cano y Marcela Benjumea. Borja es interpretado por Valentín Villafañe, mientras queEl debut actoral de Alian Emmanuel Devatac fue interpretando a Nicolás en la película “La tercera orilla” de Celina Murga, estrenada en 2014 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Reconocido por interpretar a Danielito en “El otro hermano”, de Israel Adrián Caetano, y cuyo protagonista central fue Leonardo Sbaraglia.; a Gordo en “Eva no duerme” de Pablo Agüero; a Efraín en “La sombra del gallo” de Nicolás Herzog, entre otros trabajos.El actor, que también es músico y profesor, obtuvo dos nominaciones a los premios "Cóndor de Plata" como revelación masculina en 2015 por “La tercera orilla” y como mejor actor de reparto en 2018 por “El otro hermano”; y en 2017 recibió el premio Patacón a la revelación del cine, galardón otorgado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI).“No tengo vicios de actor. Hago lo que me dicen, trabajo con líneas de pensamiento, construyo el personaje. No estudio teatro", había asegurado Alian durante una entrevista enen julio de 2017 con motivo de su paso por la pantalla grande."Secuestro del vuelo 601" es una miniserie colombiana sobre, basado en el libro "Los condenados del aire", escrito por el periodista italiano, Massimo Di Ricco, cuyo interés por los secuestros aéreos nació de su fascinación por las narrativas asociadas a actos similares perpetrados por guerrilleros en el Medio Oriente.Sin embargo, fue el descubrimiento de una historia local de secuestros en Colombia lo que lo llevó a profundizar en esta temática, destacando la singularidad de estos eventos en el contexto latinoamericano. Señalando la falta de violencia de “los piratas del aire” en comparación con otros incidentes internacionales, su obra y la serie derivada buscan explorar las motivaciones políticas detrás de estos actos, muchos de los cuales tenían como objetivo final la Cuba de Fidel Castro.La adaptación de Los condenados del aire a Secuestro del vuelo 601 ha sido un proceso que Di Ricco ha seguido de cerca, aunque con plena conciencia de las libertades creativas que una adaptación puede implicar. Evidenciando un intercambio cultural enriquecedor, la serie no solo busca entretener sino también informar sobre las complejidades políticas, sociales y culturales de la época.La trama se sumerge en un capítulo olvidado de la historia colombiana, ilustrando el fenómeno de los secuestros aéreos durante los años 70. La producción se apoyó en extensas investigaciones para recrear fielmente la época, incluyendo vestuarios, escenarios y hasta la tecnología para simular el secuestro en pleno vuelo.El reparto compartió cómo se prepararon para sus roles; Tappan, por ejemplo, destacó el desafío de interpretar a un personaje confinado en la cabina de un avión. Se valieron de recursos como un pódcast sobre el incidente, producido también por Di Ricco , para adentrarse en la complejidad de los eventos y sus personajes. Se destaca también el trasfondo feminista a través de las historias de las azafatas, mostrando su coraje y resiliencia, reseñó