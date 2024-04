Colectivos: “Desde el sector empresario, hay una desidia muy grande”

Paraná El HCD aprobó un nuevo marco regulatorio del sistema de transporte de Paraná

La legislatura de la capital entrerriana se reunió en el Recinto ubicado en el Palacio Municipal, en una sesión extraordinaria y se aprobó establecer un nuevo marco regulatorio del Sistema de Transporte de Paraná. A través del mismo, también se derogó la actual ordenanza que regía en la materia.En ese sentido,dialogó con Enrique Ríos, concejal Más para Entre Ríos, quien manifestó: “Esta nueva normativa se da en un marco de conflicto y de crisis del transporte público de pasajeros, no solo en Paraná, sino en todo el interior del país. La idea fundamental que tiene adelante este proyecto a partir de la sanción de la Ordenanza de emergencia, era poder dotar al Ejecutivo municipal de herramientas normativas que nos permita buscar alguna solución al problema del transporte. En este caso particular, uno de los puntos a tener en cuenta es que esta nueva normativa faculta al Ejecutivo de poder recurrir, a través de las vías de los permisos precarios de nuevas licitaciones, a hacer de nuevas líneas para que podamos buscar e ir encontrando solución a la problemática del transporte en la ciudad”.Asimismo, sostuvo: “Hay una confusión que viene desde hace rato por la cuestión del transporte tanto en Paraná como en el área metropolitana. Anterior a la normativa vigente, muchas de las líneas que llegaban a Oro Verde, Colonia Avellaneda o San Benito, eran prolongaciones de líneas existentes. A partir de la nueva concesión, se diagramó un sistema que dividió el servicio en dos etapas, una línea que son las del área metropolitana, cuya jurisdicción es el Estado provincial y fueron adjudicadas por medio de la Secretaria de Transporte, y las líneas netamente urbanas son las que fueron adjudicadas por el municipio de Paraná, conforme al marco normativo vigente. Haciendo uso de las facultades que tiene el Concejo Deliberante y el municipio de Paraná, se sanciona una normativa para el ejido de la ciudad”.A su vez, mencionó: “La ley provincial del municipio dice que el transporte público de pasajeros es una facultad de los municipios. En este caso, tanto los municipios de las otras áreas tienen las propias facultades. Lo que si sucedió es que intervino la provincia en 2016 y tomó la decisión de establecer las líneas interurbanas, que fueron concedidas por el Estado provincial”.“El marco regulatorio anterior fue una Ordenanza que se trabajó previo a la nueva concesión del transporte público de pasajeros. Hoy entendemos, a partir de esta situación de complejidad que tiene el transporte en Paraná, que era importante darles herramientas al Ejecutivo para buscar alternativas a la situación que vive el transporte en la ciudad y una de ellas, es poder recurrir, a través de esta nueva normativa, no solo a la concesión por las vías de los permisos precarios, sino licitar algunas líneas alternativas para cubrir el servicio que hoy no se está prestando”, acotó.“En primer lugar, hay una situación que perjudicó notoriamente a los paranaenses y vecinos del área metropolitana, porque se vieron imposibilitados de cumplir con sus obligaciones diarias, lo que generó muchos trastornos, como aquellos que tienen que asistir a los centros de salud de la ciudad o los que tienen que trabajar. También entiendo que, frente a esta situación, desde el sector empresario hay una desidia muy grande y hasta el día de hoy no plantearon una sola idea para poder solucionar el conflicto, sino la única alternativa es que sea el Estado municipal de la ciudad de Paraná quien se haga cargo de aportar los recursos para poder dar solución a los problemas salariales que tienen los trabajadores, cuando sabemos que se trata de una empresa privada y que las pautas salariales fueron acordadas en las reuniones paritarias, asumiendo el compromiso de cumplir con lo acordado. En este caso, es cierto que el Estado municipal de la ciudad de Paraná no cuenta con los recursos y tampoco tiene el por qué para hacerse cargo de esta deuda”, sostuvo.“El Concejo Deliberante de Paraná les dio en febrero el aumento que pedían en aquel momento, que fue un incremento significativo del 400% de lo que era la tarifa y tampoco sirvió para cubrir las remesas de fondo que necesitaban los empresarios. Si les damos lo que ellos piden, que son alrededor de 200 millones de pesos para cubrir la pauta salarial, en 15 días o menos estaremos frente a una nueva extorsión del sector empresario pidiendo más recursos porque tienen deudas anteriores, como los montos fijos y aguinaldos que acordaron con los trabajadores, donde seguiremos en un círculo ascendente, en el cual van a requerir más recursos del Estado para cubrir el costo de salarios de una empresa particular”, señaló.“Hay dos situaciones distintas, por un lado, la actual concesión sigue su curso y, por otro lado, cada Ordenanza que sancione el Concejo Deliberante entra en vigencia, a partir de la promulgación. Desde el área de competencia, que es la Secretaria de Seguridad Vial, se viene trabajando en buscar alternativas que permitan ofrecer alternativas a los usuarios”, expresó.Con respecto a los trabajadores, dijo que “hoy son empleados de una empresa y tienen los derechos garantizados a través de los convenios que establecieron con la empresa”.“Lo que tenemos que hacer es no caer en lo que plantean las empresas desde hace mucho tiempo, diciendo que son ellos o es el salto al vacío. Hay que buscar otras alternativas y generar condiciones para que otros vengan a la ciudad de Paraná para no seguir teniendo de rehenes a los usuarios, con un servicio caro e ineficiente”, remarcó.“La asamblea ciudadana es una de las organizaciones sociales que más trabajaron, no solo en plantear los problemas del transporte, sino en las propuestas alternativas. Se agotó la instancia de esta prestación en la ciudad de Paraná porque los incumplimientos son recurrentes, como la calidad, frecuencia, la quita unilateral de los servicios, y las causales para la caducidad del servicio que están establecidas en los incumplimientos de las empresas”, destacó.“Es malo en la ciudad de Paraná, porque hay una actitud del sector empresario de no poner la cantidad de coches que corresponden”, manifestó.“Si vemos reflejados en los informes diarios que hace el Control y Monitoreo de la prestación de servicio, está reflejado en las actas que se labran y en las infracciones que se elevan al Juzgado de Faltas para sancionar a las empresas que incumplieron. Este tipo de actividad o de sanción, no generó el efecto de que se modifique las practicas llevadas adelante por el sector empresario y es lo que determinó que muchos pasajeros que antes recurrían al transporte público, hoy hayan buscado otras alternativas y no hubo una sola estrategia del sector empresario para recuperar el pasaje. Si nos retrotraemos al 2019, eran 130.000 pasajeros, aproximadamente, por día y si tenemos que ir al 2023, hablamos de 60.000 pasajes, es decir, se perdió más del 50% en un proceso que no se recupera producto de que el servicio no responde a las expectativas”, comentó.Consultado sobre la posibilidad de implementar horario de corrido en los comercios, a partir de las dificultades que presenta el transporte público en la capital entrerriana, Ríos afirmó que “es algo que se puede analizar y cuánto puede mejorar la oferta en los comercios y ayudar a los trabajadores. Pero es algo que tendría que analizarlo el sector de comercio, junto al Sindicato de Empleados de comercio. Pero puede ser una alternativa para analizar”, evaluó.

