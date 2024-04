Clubes entrerrianos exigen “políticas sustentables”: la respuesta del municipio

La respuesta del municipio de Paraná

Crece la preocupación en los clubes entrerrianos por el, luego de la decisión del Gobierno Nacional de quitar los subsidios.Fouces confirmó que. “La proyección, para las seis sedes, ronda los 100 millones de pesos anuales”, informó e indicó los incrementos “desestabilizan” cualquier tipo de proyección. “Todos los clubes tienen un subsidio sobre la tarifa básica,. Y ese es el error conceptual, porque los clubes son entidades sin fines de lucro”, explicó y remarcó que el escenarioPor su parte, Grassi, proveniente del Club San Agustín, dio cuenta del mantenimiento que demanda sostener una entidad de estas características. “Abrir una cancha para un partido de futbol sale 400.000 pesos, aproximadamente, y se hace casi imposible porque la situación se agrava día a día”, fundamentó., demandó el dirigente deportivo.En tanto, Hijalba, demandó:porque siempre que hubo un problema, como las inundaciones, los clubes están delante de todos: brindan alojamiento y organiza ollas populares para alimentar a los afectados por esos fenómenos”.“Aspiramos a políticas sustentables como el no pago de determinados impuestos, porque los subsidios son para paliar una situación coyuntural”, sentenció al remarcar: “, como el no remate de los clubes y la importación del deporte como un derecho en la provincia”.Los dirigentes deportivos también apuntaron a promesas de campaña, incumplidas. “El actual gobernador prometió que el deporte iba a ser una política de Estado, y todavía esperamos a que nos convoquen”, denunció Hijalba.“La situación se tornará insostenible porquey nos declararíamos en estado de alerta”, anticipó el titular de la Federación Entrerriana de Clubes.El secretario de Gobierno de la municipalidad de Paraná, Santiago Halle, confirmó aque tomaron nota de la problemática a través de la concejal y miembro de Acludepa, Fernanda Facello Gerez. “Es una realidad que afecta a los clubes y compleja de abordar, pero desde el gobierno municipal estamos dispuestos a escucharlos para dialogar y ayudar, en lo posible, a afrontar el pago de las tarifas”, informó.“Es difícil ayudar directamente en términos monetarios, pero con algunas gestiones a los clubes. El mantenimiento de muchas sedes es complejo y en ocasiones el aporte de los socios no alcanza para cubrir todos los gastos”, explicó Halle.En la oportunidad, el funcionario municipal se mostró dispuesto a“Se trata de trabajar en conjunto con los clubes para lograr disminuir los gastos fijos a fin de aliviar la diaria del mantenimiento”, acotó; también mencionó que hace un mes la intendenta Rosario Romero mantuvo una reunión con dirigentes de Acludepa.