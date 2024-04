Suba en luz y gas: “Estamos en una situación muy complicada”, afirmó CAE

En el correr de los días, los clubes de Paraná comenzaron a conocer los nuevos valores con incrementos en los servicios de luz y gas. El Club Atlético Estudiantes (CAE) fue uno de ellos y para más informacióndialogó con Emilio Fouces, presidente de la institución.En primer lugar, aconteció lo que sucedió en los últimos días tanto en su institución como en otras tantas: “. Nos ha puesto a los clubes en una situación muy complicada sumada a la crisis general que venimos sintiendo hace un tiempo, a un incremento de salario merecido por los trabajadores, pero el club también debe responder”.En la misma línea, argumentó: “Ahora nos despertamos con las tarifas que han tenido un aumento, a mi entender, absolutamente desproporcionado más allá de que sea justificado o no. No me voy a meter en eso. Creo que ha sido muy mal manejado porque uno no tiene que establecer semejante golpe al bolsillo de todos los entrerrianos dentro de un contexto de un plan cómo van a ser para afrontarlo. Una cosa es emitirla con un 180% en la electricidad y 300% en el gas, pero hay que preguntarse quién va a recibir esa factura cómo va a hacer para pagarla. Eso no lo tuvieron en cuenta las empresas de energía o quienes sean responsables de este aumento. Los clubes estamos pasando una situación muy complicada”.Posteriormente, comentó cuánto llegó entre luz y gas al club Estudiantes: “”. Al respecto, opinó: “Los clubes somos instituciones destinadas a fomentar la formación d elos jóvenes en el deporte, en la educación física y no vendemos o compramos nada. Administramos los presupuestos de los clubes con los aportes que hacen los socios por intermedio de la cuota. Esto que está pasando va a repercutir en los socios porque somos los que mantenemos los clubes”.“Es muy difícil trasladar de forma directa todos estos aumentos. Hemos tenido en materia salarial, un incremento interanual del 268%. En luz y agua no te puedo decir interanual, pero en estas últimas dos boletas 300% en gas y 180% la luz en un mes”, remarcó en su reclamo.Asimismo, comentó la función que cumplen los servicios: “La luz en los clubes se usa pura y exclusivamente para practicar deporte e iluminar las canchas de las distintas disciplinas”.Por último, declaró que todos los clubes amateurs están en contacto con el gobierno provincial: “Ya tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, planteándoles esta problemática porque merece una atención firme y decidida del Estado”.