Dengue: advierten faltante de repelentes para mosquitos en farmacias de Paraná

El incremento de los casos de dengue ya impacta en las góndolas de los supermercados y las cadenas de farmacias, que advierten que los stocks de repelentes no alcanzan a cubrir la disparada de la demanda., consultó en la farmacia Moderna de la peatonal San Martín para conocer cómo es la situación en Paraná.Cabe recordar que la Dirección General de Epidemiología confirmó que en la última semana se registraron 2.072 nuevos casos de dengue en Entre Ríos. Y detalló que en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024, la provincia registra un total acumulado de 9.653 casos. Los datos del monitor de casos de dengue están disponible en la página web del Ministerio de Salud de Entre Ríos .(https://www.entrerios.gov.ar/msalud/monitorcovid-19/index.html).En la última semana los departamentos que registraron mayor cantidad de casos fueron Paraná (507), Federación (481) y Villaguay (252); seguidos por Gualeguaychú (194), Concordia (182) y Uruguay (179).“Están solicitando mucho el repelente y hay faltantes. Las droguerías no disponen de stock”, dijo una farmacéutica a Elonce al sostener que los clientes “recorren farmacias, kioscos y supermercados en busca del repelente y no lo consiguen”.Acto seguido, hizo referencia a la libre exportación y sumó que “no sabemos cuándo comenzará impactar en farmacias”.En este sentido, mencionó que “muchos clientes compran repelentes, que si bien no sirve para el dengue, sí para los bichos. Otros aplican recetas caseras”Ante los casos de dengue, contó que termómetros y paracetamol son las cosas más compradas. “Con la vacuna no pasa lo mismo, preguntan y en menor medida la lleva.