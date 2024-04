Dengue: “Hay que descacharrar y usar repelente, es lo más importante”

Sociedad Cuál es el único mecanismo natural que puede alejar al mosquito del dengue

El país atraviesa la epidemia de dengue más importante de la historia. Al respecto, Francisco Astudilla, médico infectólogo, dialogó cony explicó en qué condiciones aparece el mosquito y la enfermedad.Remarcó que “a pesar de que las temperaturas bajen las larvas pueden seguir viviendo. En ausencia de agua los huevos pueden seguir viviendo un año entero. Por más que la temperatura baje, que los mosquitos no circulen tanto, la descacharrización en nuestras casas debe continuar porque si no el problema se renueva el año que viene”.“Con las temperaturas altas en tres o cuatro días las larvas son mosquitos y con temperaturas bajas pueden vivir hasta 15 días. El ciclo se sostiene y somos nosotros los que lo sostenemos, a eso hay que entenderlo. Una vez que sacamos las larvas no pueden pasar al siguiente ciclo y ser un mosquito adulto, por lo tanto, el ciclo se corta. El agua de los floreros y demás se debe ir cambiando periódicamente”, resaltó.“Si los mosquitos nacen necesitan el vehículo, una persona que tenga la enfermedad, para infectarse y así sigue transmitiendo la enfermedad. Mientras tengamos personas con síntomas con dengue, el peligro es que los mosquitos adultos continúen picando e infectando”, agregó.Sobre el uso del repelente, señaló: “hay que aplicarse y reaplicarse cada tres o cuatro horas. Si uno se pone protector solar debe ponerse repelente. Los repelentes comerciales tienen la composición adecuada. No podemos decir que preparen tal o cual repelente natural porque no sabemos qué composición y componentes activos hay, que protejan y no sean tóxicas”.