Vecinos de barrio Corona Sur reclaman reparación de calle El Curupí

Institucionales Recorren casa por casa para concientizar sobre el dengue en Paraná

Emanuel Pérez, vecino de calle El Curupí, referenció a la problemática con la que conviven desde hace un tiempo: “Tenemos un problema con la calle y la zanja, que llamamos a la Municipalidad, vinieron a ver, iban a volver a venir y no volvieron nunca más. Hace más de seis meses que estamos pasando la misma situación y no tenemos respuesta de nada”.“Tuvimos que comprar tubos entre los vecinos para poder entubar porque no quieren hacer nada. Vienen, miran y después se olvidan. Hay gente grande a la que se le inundan los patios y no pueden salir y los pozos de baños se rebalsan. Queremos una solución porque así no podemos vivir. Los chicos no pueden salir afuera, no pueden ir a la escuela y no se pueda hacer nada”, agregó.