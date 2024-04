Recorren casa por casa para concientizar sobre el dengue en Paraná

Sociedad A qué temperatura muere el mosquito del dengue

Agentes sanitarios y promotores ambientales visitaron domicilios del barrio Pagani de Paraná para concientizar a los vecinos sobre las medidas de prevención para combatir el dengue.“Las vecinales solicitan al área municipal de Salud que colabore con las medidas de concientización porque hay vecinos con dengue y quizás no fueron notificados porque no fueron a hacerse atender; entonces, armamos los equipos y salimos a trabajar para prevenir”, explicó ala directora municipal de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.“Los vecinos de visitamos nos abrieron las puertas de su casa para mostrarnos cómo mantienen limpio su hogar”, ponderó Castañeda al destacar que los vecinos toman consciencia sobre la enfermedad. “Hay que mantener las medidas de cuidado, por más que baje la temperatura”, remarcó.En la oportunidad, Castañeda comentó que “el efecto del repelente cuyo envase es color naranja dura tres y cuatro horas y el de color verde, seis horas”. “Y todo lo que es aromático es un repelente contra el mosquito”, completó; de hecho, mencionó el caso de un vecino que había colocado hojas de laurel en el interior de su casa.“Una vez que finalice la lluvia, hay revisar que no haya recipientes en desuso que puedan contener agua, usar repelente y lavar los bebederos de los animales con un trapo con vinagre o lavandina”, recomendó Godoy.