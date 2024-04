Malvinas: Romero y Roncaglia coincidieron en insistir por la vía diplomática

Paraná Se realizó la Marcha de las Antorchas en Paraná para honrar a Caídos en Malvinas

Política Homenajearon a excombatientes de Malvinas en Colonia Avellaneda

Se desarrolló este martes a la mañana en la Plaza 1º de Mayo de Paraná el acto por el 42° Aniversario de la Gesta de Malvinas, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de MalvinasSe izó la bandera y las autoridades, veteranos y vecinos presentes cantaron el Himno Nacional y la Marcha de Entre Ríos.Al respecto, la intendenta, Rosario Romero, sostuvo que “seguimos reivindicando en todo el contexto internacional nuestros derechos sobre las islas. Es una causa muy sentida. Todos los argentinos llevamos Malvinas en el corazón y ese territorio está ocupado por una fuerza invasora. No estamos hablando hoy de alentar una guerra, sino de que muchos argentinos murieron allí por una causa que todos sentimos como propia”.Además, consideró que “los jóvenes están entendiendo bien este sentimiento, sobre todo los hijos y nietos de los héroes que escuchan a sus padres y abuelos, que les cuentan cómo sufrieron ese momento, cómo vivieron ese acto de heroísmo. Eso se va impregnando en nuestra juventud. Tiene que ser diplomática la idea de recuperar las Malvinas. Como lo decía Rosario (Romero) ese es el camino que tenemos a nuestra disposición y no tengo dudas de que en algún momento se va a lograr”.Enseguida, Romero remarcó que “la educación en nuestras escuelas sobre los derechos internacionales y de los pueblos. Dentro de la Plataforma Argentina está Malvinas y siempre fueron reivindicadas como territorio propio. Esa enseñanza no debe desaparecer de nuestros ámbitos educativos”.