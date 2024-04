Se realizó la Marcha de las Antorchas en Paraná para honrar a Caídos en Malvinas

en la Guerra de Malvinas hace más de cuatro décadas.Con masiva concurrencia, Veteranos y familiares de Caídos fueron acompañados por ciudadanos de la capital entrerriana para emprender desde calle Su Santidad Francisco hasta el Monumentos a los Caídos y Héroes de Malvinas ubicado en la Plaza de las Colectividades.Con mucha emoción, Elonce fue testigo del silencio, la emoción y hasta de la entonación de algunas canciones patrias en medio de un lunes con una temperatura de 17,2 grados centígrados al momento de partir hacia el punto de encuentro final.Héctor Roset, uno de los excombatientes, afirmó: “Estamos muy contentos en una noche muy especial, a cumplir 42 años de esta patriótica gesta y contento por la cantidad de público presente porque pensamos que Malvinas es todos los días, no solo en esta fecha. Estamos juntándonos, no solamente con Luis (Almeida) desde el cielo, está la nieta, nuestros hijos, nuestras familiares, familiares de los caídos y todos los patriotas que nos acompaña todos los años llueva o truene, estamos firmes. Es un honor poder hacerlo con toda esta gente.Al mismo tiempo, analizó que la lucha “nunca decae, al contrario, Malvinas tiene que ser más grande. Sin Malvinas, no hay patria. Entendemos que Malvinas es patria”.“Desearíamos llegar a 632 antorchas que recordaríamos a nuestros caídos en combate. Esperemos llegar a ese número, es mucha la gente que se está convocando e invitamos a la gente se sume a la vigilia que se va a hacer en el Monumento”, agregó.La nieta de Luis Almeida, Denise, estuvo presente y comentó: “Días atrás estuve en una escuela en la que mi abuelo era padrino para hablar y convocar a esta marcha. También para poder hablar de mi experiencia con mi abuelo. Desde chica he venido a estas marchas y para mí es una gran felicidad y honor poder seguir el legado de mi abuelo”. Por último, cerró: “Él ha estado muy comprometido en poder recordar, honrar, y luchar lo que era ese conflicto”.Pablo Felicia, por otra parte, argumentó: “Son 14 años acompañando con las antorchas, a los veteranos de guerra de Malvinas, a Luis, reivindicando el heroísmo de quienes combatieron en las islas, diciendo ‘fuera ingleses de Malvinas’ porque nunca nos cansamos de decirlo. Creemos que la integridad territorial de nuestro país es algo que tenemos que defender todos los días. Tenemos el ejemplo de nuestros combatientes, que dieron la vida por nuestra patria”.Fernando, uno de los organizadores, manifestó: “Muchas veces se hacen homenaje a los vecinos, pero acá están los vecinos que acompañan y queríamos que las personas que viven en la ciudad puedan conocer a los veteranos que todavía nos acompañan y estar acá”.“Luis, al igual que muchos veteranos, hicieron un gran trabajo en las escuelas contando lo que fue la gesta de Malvinas, lo que es y la importancia de la defensa e integridad territorial. Eso fue dejando una huella y hoy estamos compartiendo esta jornada con los veteranos y los familiares de los caídos como lo venimos haciendo desde hace tiempo”, argumentó.José Cuello, vicepresidente del Centro de Veteranos, afianzó: “Estamos acompañando una vez más, recordando al amigo Luis “Sacha” Almeida. Estamos agradecidos y una vez más recordando al recordado Luis”.Con mucha emoción, una familiar recordó a un caído en la guerra: “Con lágrimas en los ojos, mi esposo era Gerardo Ramón Ferreyra, del crucero General Belgrano. Con mucho dolor, esto lo tenemos que continuar para que esto sea bien recordado porque bien se lo merecen porque dieron su vida por la patria”.También se encontraba la viuda de Carlos Daniel Vila, cuya vida se perdió en el crucero General Belgrano, y su hijo de seis meses al momento del inicio de la guerra no llegó a conocer.“Un recordatorio por todos los caídos de Malvinas y esperando poder recuperarlas”, expresó con la voz entrecortada un veterano. Además, rememoró que en aquel momento le tocó “pelear por nuestra patria”.