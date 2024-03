Con gran puesta en escena, se realizó el Vía Crucis Viviente en barrio km 5 ½

Paraná Jóvenes recorrieron las Siete Iglesias en la noche del Viernes Santo

Se realizó la 32º edición del Gran Vía Crucis Viviente, este Viernes Santo en Paraná. La actividad fue organizada por la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ytransmitió en vivo desde el predio del barrio Km 5 ½.A través de una grabación del relato bíblico de la Pasión, más de 100 actores interpretaron a cada personaje que participaba de la Pasión de Cristo. La obra se realizó en un campo de una hectárea, donde se desarrollaron 17 escenas que tienen un marco artificial y natural.“Este Vía Crucis Viviente pretende ser un camino para que los feligreses vuelvan a la fe”, ponderó ael vicario César Smith y ponderó “la perseverancia” de los voluntarios que hace 32 organizan la dramatización de la Pasión de Cristo.Integrantes del grupo scout “Santo Domingo Savio”, con una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, aseguraron: “Es un honor y un gusto participar del Vía Crucis Viviente, como todos los años”.“Es mucha la emoción y es la primera que venimos, no me arrepiento”, comentó una vecina. “Es la primera vez que vengo y me encanta”, coincidó otra. Entre los presentes se encontraba una familia procedente de Mar del Plata, de visita en Paraná, quienes también se dieron cita al evento religioso.Se recordará que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos declaró de Interés Cultural a la 32º edición de la Gran Vía Crucis Viviente, organizada por la comisión de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Paraná.Los organizadores agradecieron a todas las entidades y firmas empresariales que colaboraron para la 32º edición del Gran Vía Crucis Viviente; e hicieron extensivo el agradecimiento a los vecinos que fueron parte del público.“Los actores fueron maravillosos. Me lloré todo”, aseguró el vicario César Smith al finalizar la dramatización. En la oportunidad, destacó a los organizadores, entre estos, a Daniel Chapino.“El objetivo fue dejarles a todos las vivencias de nuestro Señor, su Pasión, Muerte y Resurrección. Les deseamos Felices Pascuas”, sumó, por su parte, el actor que interpretó a Jesucristo.