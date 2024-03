Maratón “Malvinas no olvidar”: “El tránsito será alternado y asistido”

Paraná Lanzaron la Maratón Malvinas No Olvidar que se correrá este 2 de Abril en Paraná

En el marco de la novena edición de la tradicional carrera “Malvinas: no olvidar”, que se llevará a cabo el martes 2 de abril, se informó en los últimos días que, por primera vez, la circulación vehicular no se interrumpirá. En ese sentido,dialogó con Sebastián Romero, subdirector de tránsito de la entidad biprovincial.“Es la primera vez que no se interrumpirá el tránsito en su totalidad. Cuando se haga la largada a las 15.30 horas, el tránsito será alternado y asistido, es decir, habrá un vehículo de seguridad vial del ente, que regulará la velocidad en el interior del túnel”, agregó.En cuanto a los inscriptos, indicó: “Son aproximadamente 1.000 corredores. Estimamos que unos 600 corredores harán el recorrido de 10 kilómetros, que parte desde el peaje Santa Fe y termina en la Plaza de las Colectividades donde se encuentra el monumento a los caídos de Malvinas. Hay otra modalidad de 4 kilómetros que es para la gente que camina, que largarán desde el peaje de Paraná”.“Estimamos que, desde este miércoles hasta el 2 de abril, circularán por el viaducto alrededor de 90.000 vehículos”, concluyó.