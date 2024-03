Lanzaron la Maratón Malvinas No Olvidar que se correrá este 2 de Abril en Paraná

Lanzaron la 9º 2dición Maratón "Malvinas No Olvidar" que se realizará este martes 2 de Abril en Paraná. Se trata de una propuesta -competitiva y participativa- para cruzar el Túnel Subfluvial en honor a los Héroes de Malvinas y a 42 años de la gesta Malvinera.El epicentro será la Plaza de las Colectividades, desde las 14 del martes; y la largada está prevista para las 15.30 desde la cabecera del Túnel Subfluvial. Por primera vez desde su realización, la circulación de vehículos no estará interrumpida: habrá transito alternado y asistido.uno de los organizadores, Silvio Acosta. “Es un evento para cerrar los homenajes por el 2 de Abril”, destacó.Los kits para la competencia se entregan hasta las 19 de este martes y miércoles y lunes de 9 a 19 en la sede del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná. Los interesados en mayor información deben consultar en el siguiente link: https://www.encarrera.com.ar/malvinas/ “Este año se pondrá en juego la Copa Challenger, sponsoreada por el Túnel Subfluvial, y se la llevará quien la gane tres veces; será un incentivo para quienes nos acompañen”, informó Acosta.En la oportunidad, invitaron a la tradicional Marcha de Antorchas y Vigilia que desarrollará durante la noche del lunes en el Monumento a los Caídos en Malvinas en Plaza de las Colectividades; y a la Gala “Malvinas No Olvidar” prevista para el martes, desde las 20, en el Teatro Municipal “3 de Febrero” (25 de Junio 60).