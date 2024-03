Maratón “Malvinas: no olvidar”: por primera vez no interrumpirán la circulación

Acerca del operativo

En el marco organizativo de la novena edición de la tradicional carrera pedestre “Malvinas: No Olvidar”, que se llevará a cabo el próximo martes 2 de abril en conmemoración del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, esta semana se realizó en dependencias del Túnel Subfluvial una nueva reunión organizativa a efectos de definir lo que será este nuevo formato de carrera que no requerirá la interrupción total del viaducto para el tránsito vehicular.“Es realmente un desafío porque la Comisión Administradora decidió no realizar la habitual interrupción total del tránsito, dado que en los años anteriores esta situación generó incomodidades a los usuarios que debían esperar durante al menos 1 hora la rehabilitación del viaducto”, explicó Sebastián Romero, subdirector de tránsito de la entidad biprovincial.De acuerdo a lo informado, ese día – durante el lapso de tiempo que demande el cruce – sólo estará restringida la circulación de vehículos de gran porte. “Aunque el impacto sobre ellos será menor porque al tratarse de un feriado nacional prácticamente no circula el tránsito pesado en las rutas nacionales”, explicó.Habrá un centenar de efectivos de diversas fuerzas federales, provinciales, municipales y personal del túnel que estarán afectados al evento para garantizar que el mismo reitere el éxito de las ediciones anteriores sin la molestia ocasionada por un corte total del servicio.En cuanto al diseño del operativo, el subdirector de tránsito del túnel señaló que el pelotón de maratonistas largará a las 15:30 desde la estación de peaje lado Santa Fe, y a la vanguardia se ubicará el camión de bomberos del ente con otros vehículos de seguridad que encabezarán la marcha.También estarán escoltados por moto vehículos de la Policía Vial de Santa Fe y Entre Ríos, y de la Municipalidad de Paraná, mientras que a la retaguardia el paso de los corredores será acompañado por vehículos sanitarios, del ente y de Gendarmería Nacional Argentina.Finalmente, Romero señaló que, al momento de pasar por el interior del viaducto, los usuarios también serán escoltados con vehículos de seguridad, porque se debe garantizar que la velocidad de circulación vehicular sea adecuada a la actividad que se estará desarrollando.Finalmente, los representantes de Santa Fe y Entre Ríos en el Túnel, Lisandro Villa y Eduardo López Segura, respectivamente, señalaron que “es una modalidad diferente que busca respetar los derechos de todos. Tanto de los participantes de la carrera como los de aquellos que retornan de sus vacaciones y se encuentran con esta actividad. “No podemos clausurar el viaducto por espacio de una hora. Nos demandará un mayor esfuerzo y trabajar en la concientización, pero creemos que el respeto mutuo es la base de la convivencia”, expresaron.De acuerdo al programa dado a conocer por la organización, la largada se realizará a las 15:30 horas en la estación de peaje del lado santafesino, y atravesará el viaducto para continuar por la capital entrerriana.La 9na. edición de prueba, que contará con la participación de 1000 corredores y aerobistas de todo el país, tendrá dos modalidades: participativa de 4 kilómetros, y competitiva de 10 kilómetros, que pondrá en disputa la Copa Túnel Subfluvial 2024. En ambos casos el evento culminará en el monumento a los ex combatientes, en la costanera baja paranaense.Desde el área de Relaciones Públicas y de Comunicación de la entidad, se invita a vecinas, vecinos, instituciones, comercios y empresas a embanderar los frentes con los colores patrios. También a portar la misma a quienes acompañen el evento, y a los usuarios que en ese horario deban circular por el enlace interprovincial. “El Túnel es un icono del Federalismo y de la unión de los pueblos, por lo que instamos a toda la sociedad a compartir una jornada de reflexión, que nos permita honrar a nuestros Héroes, reconfigurar acciones y exaltar los valores patrióticos que hicieron grande a nuestra Argentina”.