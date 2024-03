“Terminamos siendo rehenes los trabajadores y los usuarios”, expresó UTA

Los colectivos dejarán de circular desde las 00 horas de este martes y por el lapso de 24 horas en Paraná y el Área Metropolitana. Por este motivo, Elonce buscó la voz de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para conocer más detalles al respecto.Gustavo Rupp, secretario gremial de UTA Entre Ríos, explicó en Buenas Noches los motivos de la medida de fuerza: “Como siempre, la gente no sabe cómo estirar el bolsillo. La alta inflación que nos está ocasionando hace muy duro afrontar esta situación”.“El 18 hicimos acuerdo en un acta, firmada de compromiso por ambas partes. Hoy se estaría pagando la diferencia de enero y el cuarto día hábil íbamos a estar cobrando la escala vigente de febrero y el 15 de abril estaríamos cobrando la diferencia de febrero”, recordó.De todas formas, prevén continuar las conversaciones para destrabar el conflicto: “Los compañeros están nerviosos y preocupados porque se hace difícil llegar a la casa en el día a día. Lamentablemente nos encontramos otra vez con esta situación y mañana esperemos una pronta solución de parte del municipio y de la provincia, que se hizo responsable de esta acta, pueda dar una solución y, al fin y al cabo, los sueldos o la cuota que quedó pactada que para mañana la puedan depositar a los trabajadores”.Asimismo, subrayó la idea de no extender la medida de fuerza: “, ellos deberían tener la solución porque ya teníamos fechas pactadas de este pago. No es que un pago es una solución rápida que se hace con el empresario. Esto lo venimos hablando desde el 18 de marzo y la empresa sabía bien qué es lo que debía pagar. ¿Qué sucedió en el camino? No lo sé.”.En base a las empresas que incumplieron, detalló: “En Paraná no se ha hecho el pago a ninguna de las empresas urbanas, interurbanas y de corta distancia. Tenemos en otros lugares, como en Concepción del Uruguay, donde se le hace muy difícil afrontar la escala nueva. Esperábamos una ayuda de provincia, pero lamentablemente a partir del 18 de marzo no han encontrado una solución y nos obliga a tomar esta medida. Queremos dar tranquilidad a los chicos del interior, que estamos trabajando”.