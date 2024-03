Falla en ascensor: la seguridad “no es solo responsabilidad del administrador”

Ordenar, pero en conjunto

Cuáles son las tareas de los administradores

Sobre el mantenimiento de los ascensores

Tras la falla en un ascensor en un edificio de Paraná, se encendieron las alarmas respecto de a quién le corresponden las tareas de mantenimiento para garantizar la seguridad en los complejos de departamentos.El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, en primer lugar, apuntó a losconsultó, entonces, al corredor inmobiliario, Héctor Cejas, quien confirmó aque el año pasado fue creado, por un grupo de administradores de consorcios, la, ante la preocupación por ordenar la propiedad horizontal de Paraná.respecto de su comunidad consorcial y una de estas es”, comenzó a explicar.Y continuó: “En ese caso en particular (por el edificio de Alameda de la Federación),, con lo cual, habrá que entender el caso en particular y establecer responsabilidades en caso que eso falle”.De acuerdo a lo que especificó Cejas, “la Cámara de la Propiedad Horizontal de Paraná, que se creó el año pasado, está preocupada por la vida en los consorcios y trata de perfeccionar y profesionalizar la actividad, lo cual es un trabajo que debe hacerse en conjunto con la Municipalidad de Paraná, porque el inciso C del artículo 2067 del Código Civil refiere a las reglamentaciones locales que brinden pautas de seguridad y mantenimiento”., que también está integrado por la asamblea el consejo de propietarios; y ese trabajo conjunto debe garantizar la seguridad y el mantenimiento en los edificios”, insistió Cejas.“El administrador tiene la obligación de garantizar el correcto mantenimiento y la seguridad en el edificio; y si el consorcio no tiene los fondos necesarios, debe convocar a asamblea extraordinaria para recaudarlos”, explicó al remarcar que“La, en conjunto con el administrador, debe velar por el correcto mantenimiento del edificio; porque no es solo responsabilidad del administrador”, insistió Cejas. De hecho, recalcó la importancia de “trabajar junto a Provincia y Municipio para que esta actividad, que es cada vez más preponderante en la ciudad, termine siendo”.elaboran un informe de novedades y si requieren algún tipo de mantenimiento, se procede”, explicó el corredor inmobiliario.Asimismo, sumó: “Las expensas son para cubrir los gastos que ocurren en el consorcio durante un periodo mensual; si el costo de las expensas sube o baja, dependerá del costo del servicio que el consorcio contrate”.Y agregó: “El componente más importante en la liquidación de expensas es el portero, pero en Paraná hay una tendencia a no contratar ese tipo de personal”.