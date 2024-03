Segundo robo de cables en cinco días, afectó funcionamiento de panadería

Policiales La escuela Bazán y Bustos sufrió un nuevo robo y varias aulas quedaron sin luz

La panadería social “San José”, ubicada en República de Siria 486 de Paraná, nuevamente fue el blanco de un robo de cables y demoró la producción de la panificación. Se trata del segundo hecho delictivo en cinco días.Cabe destacar que, por el robo de cables, también se vio afectada la escuela La escuela N° 188 “Bazán y Bustos”.En este sentido, mencionó que “el jueves por la mañana tuvimos el mismo escenario: llegamos, quisimos encender luces y maquinas, pero no pudimos. Tuvimos que hacer un reclamo a Enersa y por suerte se solucionó rápido”.Acto seguido, dio cuenta que los vecinos también fueron víctimas de hechos de características similares: “Es algo que nos apena. La escuela sufrió lo mismo”, aseveró.El damnificado detalló que “este tipo de robos nos demora mucho en la producción, ya que no podemos comenzar como siempre a las 4:40 horas para poder llegar a las 7:00 horas con todo listo”.“En ENERSA se sorprendieron por el nuevo robo de cables, al igual que en la comisaría Quinta y los vecinos, afortunadamente todos nos ayudaron mucho”, amplió.Walde rememoró que el 30 de enero tuvieron un intento de robo, donde malvivientes quisieron sustraerle un aire acondicionado: “No pudieron llevarse el equipo, debido a los cables, pero sí debimos afrontar grandes costos, por lo que decidimos retirarlo y no volver a conectarlo, sufrimos mucho calor, pero no podíamos colocar una reja y otras medidas de seguridad para que no se lleven el aire”.Cabe destacar que la panadería cumple una función social ya que en ella trabajan chicos que se han recuperado de las adicciones. “Afortunadamente, los jóvenes están reinsertados muy bien y es una alegría”, concluyó.