La escuela Bazán y Bustos sufrió un nuevo robo y varias aulas quedaron sin luz

La escuela N° 188 “Bazán y Bustos” del barrio La Floresta de Paraná fue víctima de un nuevo robo y los padres de los alumnos expresaron su preocupación por el estado en que se encuentra el establecimiento.Cuando esta mañana, la comunidad educativa se acercaba al edificio para iniciar la jornada, se encontraron con patrulleros en la puerta y ahí se enteraron lo sucedido.“Se robaron cables de la parte eléctrica y habían dejado ventanas para llevarse. No se puede estar así. La otra vez robaron todas las cosas del comedor”, dijo Jésica, una mamá en diálogo con. En este sentido, recordó que se está a la espera del nuevo edificio, “y a esta escuela la tienen abandonada. Las autoridades no se hacen cargo; el pasto está alto, los otros días cuando llovió se inundó y tuvimos que retirar a los chicos, es un desastre”.La sustracción de cables se registró en algunas aulas, las cuales quedaron sin luz. Aun así, el dictado de clases no se suspendió. “Es un peligro si hay algún cable suelto y una criatura llega a tocar”, dijo la mujer que se manifestó “muy preocupada” por el peligro al que podrían estar expuestos los alumnos.Para Jésica, los malvivientes “agarraron de punto” a la escuela, precisamente por el estado de abandono en el que se encuentra. “No se si la policía pasa, de noche siempre se escucha sonar la alarma pero como que no vienen. Y además está muy oscura”, agregó.Finalmente y sobre el nuevo edificio, las madres señalaron que este año deberían haber iniciado el ciclo en ese lugar, pero hasta el momento no hay novedades sobre fecha concreta de entrega. El mobiliario nuevo ya llegó. “Ojalá que se haga algo, porque los chicos se merecen una educación en un lugar limpio”, afirmaron.