Aumento de casos de dengue: cuánto cuesta fumigar una vivienda

Sociedad Una joven con dengue murió tras dar a luz en forma prematura en Córdoba

Ante el aumento de los casos de dengue en la ciudad de Paraná, crece la demanda del servicio de fumigaciones en los domicilios particulares, clubes, y distintas organizaciones que buscan eliminar las larvas del mosquito aedes aegypti, vector de la enfermedad.Eduardo Parkinson, propietario de empresa de control de plagas, expresó en diálogo con, que “la demanda es intensa, tenemos muchos llamados permanentemente de gente que se preocupa por el dengue y que ha tenido la enfermedad”.“Estamos todo el día, ayer sólo paramos para comer un rato y seguimos. Hay muchos casos y la gente nos llama”, puntualizó.“El mosquito del dengue entra en actividad a partir de las 8.30; de noche no ve, excepto que haya luz, por eso el mejor horario para fumigar es cuando sale y es más fácil controlarlo”, mencionó.Parkinson dio cuenta que todos los insecticidas que aplican están aprobados por ANMAT “que no afectan a las personas, animales o plantas, pero se toman todas las precauciones para que mientras se hace la pulverización, que son unos 10 o 15 minutos, la gente no pase y si pasa no afecta mucho”.Respecto de los precios de las fumigaciones, Parkinson señaló que depende del espacio a tratar. “El costo básico mínimo es de 15.000 pesos para un patio de una casa de 300 metros cuadrados, y si se completa en el interior puede subir 5.000 u 8.000 pesos más. Una casa podría llegar a estar con un patio grande entre los 22.000 y 25.000 pesos”, indicó.Ante la gran demanda, “damos prioridad a aquellas personas que han sido infectadas porque es importante que no vuelvan a ser picadas por el mosquito”, dijo Parkinson.