En las últimas horas, hubo operativos en diversos sectores de la ciudad, donde se detectaron casos positivos y sospechosos. Recomiendan evitar criaderos del mosquito y estar atentos a síntomas. Además, se pide colaboración de los vecinos con la descacharrización.Agentes sanitarios y promotores ambientales visitaron domicilios en las calles Vicente del Castillo, Pringles, Tacuari, Fraternidad, Batalla de Suipacha, Avda. Ramírez, Toscanini y Cantera Yatay, 3 de febrero, Necochea, y Cortada 566.Ante la epidemia, la Municipalidad pone énfasis en la lucha contra el dengue en los hogares, por lo que se recomendó que se revisen todos los recipientes que pueden contener agua y la vuelquen si la tiene, que los tapen si son de utilidad o los eliminen. A los floreros o plantas en agua, ponerles tierra o arena sin agua sobrenadante; baldes, botellas, darlos vuelta, tanques y cubiertas tapados. Revisar depósitos de dispenser.Por otro lado, se sugirió mantenerse con repelente en partes descubiertas.Dentro del domicilio, habitación por habitación, rociar cualquier insecticida en aerosol, asegurándose de que no haya personas dentro. Apuntar el frasco hacia arriba y pulsar durante 5 a 10 segundos.Debajo de las camas y detrás de las cortinas puede esconderse también el mosquito. Mantener 30 minutos cerrada la habitación.Luego mantener las 24 horas con espiral si es lugar ventilado o pastillas termoevaporables.Si la persona tiene dengue, no olvidar usar repelente. No automedicarse. Realizar la consulta al médico.Por otro lado, se pidió a los vecinos que colaboren con la descacharrización, juntando los recipientes que no sirven para ser arrojados a la basura por parte del personal municipal, quienes el jueves siguiente al recorrido visitan los barrios para juntar lo que podría ser un riesgo para la salud pública.