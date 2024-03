Dengue: del total de muestras analizadas en laboratorio un 50% son positivas

En el Laboratorio de Epidemiología de Entre Ríos son los encargados de analizar las muestras sobre posibles casos de dengue. En inicio del brote, recibían unas 15 por día y con el correr del tiempo analizaban hasta unas cien cada jornada. Actualmente, se registra un descenso ya que estudian unas 60 muestras, de las cuales el entre 40 y 50 por ciento son positivas.“Trabajamos intensamente, pero no como en la pandemia”, expresó la directora, Mercedes Salinas, a Elonce al sostener que la situación epidemiológica del dengue, ya “se ha vivido en otras épocas, no es nueva, ahora nos agarra más cómodos y preparados”.Al ser consultada sobre el trabajo, mencionó que “se evalúan muchas patologías, pero en este momento los (test) de dengue son la prioridad. La muestra de esta última enfermedad es el suero de la sangre, sin anticoagulantes. Eventualmente si se estudian otras enfermedades, como encefalitis, la muestra es distinta”.La profesional mencionó que en el laboratorio reciben muestras de toda la provincia. Destacó que “cuando comenzó el brote llegaban pocas muestras de solicitud de dengue – unas 10 y 15- . Luego, con el correr del tiempo, se llegó a recibir unas cien muestras diarias. Ahora estamos con un descenso, ya que la situación epidemiológica requiere otro tipo de manejo, se recepcionan unas 60 muestras, de las cuales entre un 40 y 50 por ciento son positivas”.“Para la determinación del diagnóstico de dengue, existen pruebas que se confirma de manera directa y es cuando el paciente tiene hasta cinco días de evolución en la enfermad, que se contempla desde el primer día con fiebre”, expresó Salinas al sostener que en estos casos se estudian los genomas.Al ser consultada sobre las muestras que llegan de dengue, precisó que “son según criterios establecidos. En este momento, cuando se establece la circulación autóctona, se seleccionan los pacientes graves, o que proceden de una zona donde no se han registrado casos, o que padecen una situación particular”.A cuatro años del inicio del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) por la pandemia del covid-19, la directora del laboratorio, comunicó: “La pandemia fue un choque, no pensamos que se iba a escalar a la media que fue la demanda de muestras, ya que se habían triplicado la capacidad de respuesta. Esto nos enseñó que había que trabajar en equipo y aprendemos muchísimo, como trabajar en común y si bien fue estresante, hubo un aprendizaje muy grande”.Señaló que "se siguen haciendo test de PCR de covid, en menor medida que en la pandemia. Llegan muestras de pacientes graves internados o s de potenciales donantes".