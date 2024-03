Sin clases por asambleas: docentes socializaron reclamos salariales con alumnos

Paraná AGMER realizará asamblea en las escuelas durante este miércoles

Los docentes de la escuela secundaria Nº3 “Monseñor Dr. Abel Bazán y Bustos” de barrio El Sol de Paraná compartieron con el alumnado los motivos de losque encabezan; fue en el marco de laspor la falta de acreditación del FONID, Conectividad y la totalidad de los salarios en el último acuerdo paritario que se llevó a cabo., el acuerdo de fecha de liquidaciones de salarios y, siendo conscientes de nuestra responsabilidad hacia los estudiantes,y optamos por trabajar fuera de las aulas”, explicó ala profesora de Inglés, Cintia Rubio.Y continuó: “Con nuestros alumnos socializamos nuestro reclamo que por supuesto les afecta a ellos,hubo errores en las liquidaciones e incumplimientos de fechas, porque se anunció que parte de nuestro salario adeudado estaría depositado el 15, y hasta el día de hoy en nuestras cuentas no hay nada”.De acuerdo a lo que especificó Rubio, “lo adeudado del mes pasado, dependiendo los salarios,debido a que ya no existe más el impuesto nacional a los autos de lujos, que es de donde provenía el dinero para cubrir un código en el salario docente”., acotó.Por su parte, la profesora de Lengua y Literatura, Georgina Zapata, completó: “Queremos transmitir a nuestros estudiantes que el trato indigno no es aceptable en un trabajo porque nos formamos para ocupar un lugar, pasamos años estudiando y nos seguimos perfeccionando, además de estar abiertos a los cambios que implica la era digital. Y nuestros salarios cada vez son más bajos”.de alquileres, servicios y transporte. También sufrimos la angustia de no saber con qué sueldo nos vamos a encontrar el mes próximo porque el Fonid fue entregado a modo extorsivo solo si volvíamos a las aulas y no hiciéramos paro”, expuso la maestra. Y remarcó: “Si todos los años peleamos por una recomposición salarial que nos haga llegar a la inflación, este año estamos a la baja de nuestro salario porqueFinalmente, la docente de Inglés aseguró aqueporque la situación los afecta “económica, anímica y emocionalmente el no percibir lo que trabajamos y por derecho nos corresponde”.“Otra forma de enseñar es a través del ejemplo de la lucha por nuestros derechos porque la educación de calidad también implica docentes con salarios dignos y si no estamos parados frente a un aula con la posibilidad de seguir perfeccionándonos y ampliando nuestros conocimientos, no brindamos educación de calidad a nuestros estudiantes”, cerró.