AGMER realizará asamblea en las escuelas durante este miércoles

Julián Faure, secretario de educación primaria de AGMER Paraná, comunicó los motivos de la asamblea: “Básicamente el reclamo que está pasando con la mayoría de los docentes en este departamento tiene que ver con el no pago de la Conectividad y el FONID, que son de Nación, y también que no es menor, el aumento que se logró en el último congreso. La patronal en parte lo pagó y en parte no. Hubo mucho desfasaje entre lo que se cobró y no. Muchos reclamos tenían que ver con que aparecían recibos o no aparecían. Los docentes no podíamos discernir de qué código era o qué estaban cobrando”.“En paritaria lo que se acordó fue que al 15 de marzo tanto Conectividad, FONID y el aumento deberían estar en las cuentas de cada uno de los docentes”, amplió. Por ese motivo, se quejó que “a algunos se les ha depositado, otros no, a otros partes del aumento. A la gran mayoría no se le depositó Conectividad y FONID y a otros sí”.Quienes no lo cobraron genera una angustia y una incertidumbre total. Hay docentes que no están pudiendo ir a trabajar porque ya no tienen para el pasaje o cargar combustible”, afirmó María José López Ortiz, secretaria de prensa de AGMER Paraná.En esa línea, sostuvo que “ya tendríamos que estar discutiendo el aumento y estamos sin poder cerrar la manera en que se acordó el anterior”.“Nuestro salario tiene un carácter alimentario de subsistencia y no admite errores técnicos ni demoras. Es una exigencia totalmente legítima. Por eso también esta urgencia y cómo canalizar esta angustia”, enunció.La comisión directiva central de AGMER ya realizó una presentación en la Secretaría de Trabajo “dejando constancia de que el gobierno incumplió el acuerdo paritario”.