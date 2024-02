Intento de secuestro: “La joven vivió una situación traumática y tiene temor"

Policiales Denuncian que sujeto intentó secuestrar a una joven en San Benito y fue detenido

El pasado lunes se registró un grave hecho en la localidad de San Benito, del cual fue víctima una joven de 18 años. La misma iba hacia la facultad, cuando un hombre mayor de edad, comenzó a seguirla en una camioneta Chevrolet Tracker y le realizaba insinuaciones.El acusado fue detenido y este miércoles se realizó en los Tribunales de Paraná la audiencia imputativa, donde le dictaron 30 días de prisión preventiva domiciliaria por cuestiones de salud y por la edad del acusado.La figura que se le atribuyó fue la de privación ilegítima de la libertad agravada, en grado de tentativa”, pero aclaró que el encuadre legal puede modificarse, por lo que una eventual pena dependerá de lo que “pueda acreditarse en un juicio”.En diálogo con, el abogado mencionó que la prisión preventiva domiciliaria “es óptima para nosotros” y acotó que el acusado también se le impusieron medidas para que no moleste a la víctima ni a su la familia.“Hay cuestiones que son delicadas por la causa, lo cierto es que hay una denuncia muy circunstanciada, con tiempo, modo y lugar muy claros, que dan veracidad a lo sucedido y por eso estamos buscando la responsabilidad penal del imputado”, dijo De Vecchio y remarcó que restan “un montón de evidencias a producir”.En cuanto a los testigos, dio cuenta que son fundamentales y todos acreditan “la situación de temor y miedo que tenía la joven en esa situación shockeante”.“Vivió una situación súper traumática, grave, tiene temor, pero tiene una cierta tranquilidad ante la prisión domiciliaria del acusado que no la está cumpliendo en San Benito”, sino en otra localidad de Paraná Campaña.Finalmente, y en relación al imputado, se sabe que hasta el momento no ha designado abogado particular y es representado por un defensor público.