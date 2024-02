Denuncian que sujeto intentó secuestrar a una joven en San Benito y fue detenido

Un grave hecho fue denunciado esta tarde en la Comisaría de San Benito. Según pudo confirmar EChevrolet Tracker.Según el relato que pudo recabar. La joven se resistió, comenzó a gritar para pedir auxilio y el hombre, huyó del lugar en el rodado.Sin embargo, el heroico accionar de la madre de la joven, permitió que el supuesto abusador, sea detenido por la policía. Paola, la madre de la víctima,“Mi hija me llamó y como vivo a tres cuadras del lugar donde ocurrió, me subí al auto, recogía a mi hija y comencé a seguir al tipo en el auto”, relató Paola y agregó que “”, explicó la mujer.para que lo deje ir y también, habló con otro tipo por teléfono y le dijo:”, contó la madre de la víctima al dialogar con Elonce.. Pero me levanté, me subí al auto y lo seguí de nuevo con el auto como tres cuadras, hasta que se metió en un lugar donde había barro y se quedó encajado”, relató Paola y agregó que “empecé a tirarle piedras y le pedí auxilio a los vecinos que me ayudaron, pero el tipo logró escaparse otra vez”, señaló.Sin embargo, según contó la madre de la joven que había sufrido el intento de secuestro,del lugar donde se había quedado empantanado. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la comisaría de San Benito.“Mi hija filmó los momentos en que lo enfrentamos y para que se viera la patente del auto,La mujer indicó que el hecho ocurrió, en la zona del ingreso a San Benito por Ruta 12, cuando su hija caminaba hacia la parada de colectivos y dirigirse a la facultad para rendir una materia.