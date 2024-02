Exitoso comienzo del Carnaval de Paraná: brillo, alegría y gran participación

Testimonios desde el Corsódromo

Objetivo y pasión

Do Samba Ibicuy

El testimonio del publico

La primera noche del carnaval de Paraná deslumbró con un gran marco de público y el despliegue de las comparsas Colibrí, Samba Oeste Litoral, Fantasía, Emperatriz, Cinco estrellas, Iporá, Do Samba Ibicuy, Puro Swing y Merlín en el corsódromo sobre calle Maciá.estuvo presente en el evento, donde dialogó con los protagonistas y el público asistente. La comparsainauguró la noche, y sus representantes compartieron detalles sobre la temática de este año: "La temática de este año es 'Religión carnaval, carnaval religión'".Un comparsero de Samba Oeste Litoral señaló la trayectoria de la comparsa en el carnaval de Paraná: "Hace varios años Samba Oeste Litoral participa del carnaval de Paraná".En tanto, una pasista resaltó la importancia del trabajo en equipo en la comparsa: "El compañerismo es fundamental". Además, expresó la dedicación del grupo:Asimismo, se destacó el esfuerzo dedicado a la confección de la carroza que acompaña a la comparsa: "Son muchos meses de trabajo con hierro, madera, material reciclado, tiene de todo un poco".Los representantes de Samba Oeste Litoral enfatizaron su compromiso y pasión por el carnaval: "Nosotros trabajamos para ganar nuestra tercer estrella, y es un montón de trabajo, ensayos, coreografías, y mucho corazón y pasión".La batería Do Samba Ibicuy brilló una vez más en el carnaval de Paraná, y su director compartió sus impresiones con Elonce."Es una alegría inmensa poder presentarnos hoy aquí, estuvimos trabajando todo el año para presentarle un buen espectáculo a la gente que es lo más importante y divertirse", comentó y agregó que: "el año pasado fuimos 25 integrantes y ahora llegamos a un total de 40 integrantes porque se sigue sumando gente y se entusiasman con esto tan lindo. Nuestro objetivo es mejorar año tras año".El director reveló la temática que abordaron en esta edición: "fue de la cultura hindú".El líder de la batería enfatizó la importancia de disfrutar del carnaval y transmitir alegría: "Yo siempre lo digo a los chicos que lo importante es ir a pasarla bien, hacer alegrar a la familia y disfrutar".“Estamos pasando una noche en familia maravillosa y muy lindos los carnavales. Hace muchos años que no venía y la verdad que estoy sorprendido más que nada por los chicos; es un muy lindo ambiente nos hemos encontrado”, comentó un hombre.Además agregó: “Nosotros somos de la zona La Florestas y los escuchamos a los chicos que ensayan todas las noches y la verdad que todo es muy lindo. Acá no hay plata, hay pasión y sacrifico”.