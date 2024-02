Corsos en Paraná: "El carnaval expresa a los barrios”, dijo Rosario Romero

El espíritu festivo de los carnavales envuelve las calles de Paraná en una nueva edición cargada de ritmo y diversión. Este sábado marcó el inicio de cuatro noches consecutivas de celebración en la calle Maciá.En este marco, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, compartió su entusiasmo con: "Nuestra ciudad hoy se viste de carnaval y vamos a celebrarlo y celebrar la alegría de la gente que se preparó para bailar, para la música para la significación de esta fiesta popular".así que me encantará verlos, hoy vine como espectadora", destacó la intendenta.Además, resaltó la importancia del carnaval como opción de entretenimiento para la comunidad: "Es una buena combinación para el verano en la ciudad y para aquellos que no han podido viajar en estas fechas, hoy lo viven con mucha alegría porque hay muchas alternativas".En tanto, Aldana Del Mestre, representante de la comparsa Samba Oeste Litoral, expresó su expectativa por la apertura de los carnavales: "Nos toca abrir y estamos muy expectantes de cómo está la gente porque no hemos visto nada".Asimismo, destacó el apoyo de la comunidad: "La comunidad siempre acompaña y en la ciudad de Paraná el carnaval siempre ha tenido éxito porque desde todos los barrios vienen y además vienen a ver a su comparsa".Para finalizar, Del Mestre resaltó: "Una de las características típicas de nuestro carnaval es que es un carnaval ecológico, un carnaval que tiene, desde que nació hasta nuestros días, plumas artificiales, recicladas de tela, tenemos muchísimo reciclado".