“Impotencia” de directores tras liberación de sospechosos por robo a la escuela

Policiales Detuvieron a dos jóvenes que robaron elementos en escuelas de Paraná

Malvivientes robaron y ocasionaron destrozos en las instalaciones de la escuela secundaria Nº 19 “Raúl Humberto Záccaro”, que funciona en el edificio de la primaria Nº 206 “Los Constituyentes” en Paraná. La Policía logró recuperar los elementos sustraídos, pero, por disposición de Fiscalía, los delincuentes fueron indagados en libertad.el rector de la secundaria “Raúl Humberto Záccaro”, Gustavo Decout. Y agregó: “Habían entrado a la escuela, rompieron cerraduras de puertas y llevaron netbooks, guitarras y otros instrumentos musicales”. En la oportunidad, comentó que todavía no recuperaron los elementos “porque en la comisaria necesitan del permiso de Fiscalía para que los entreguen”.En la oportunidad, la directora de la primaria “Los Constituyentes”, Natalia Del Castillo, dio cuenta de su “impotencia” por el hecho de inseguridad. “La Policía nos dice que está atada de pies y manos porque el mismo jefe de la Departamental nos dijo que no se podía hacer nada, que eran ordenes de arriba y, lamentablemente, los delincuentes quedaron en libertad porque solo son sospechosos y no se puede asegurar que ellos hayan robado los elementos de la escuela”, explicó.Y reveló que los ladrones “hasta cocinaron en la cocina y aprontaron todo en canastos como para volver y llevarse más cosas”.“Los delincuentes están en la calle nuevamente haciendo de sus fechorías. No entendemos cómo la fiscal Vives los deja en libertad porque, mientras nosotros seguimos trabajando con guardias activas durante las vacaciones, ellos están sueltos como si nada”, completó el vice, Mario Franchi.“El año pasado, cuando rompieron todo, una familia donó cerraduras nuevas y otra donó las copias de llaves, además de algunos eventos para recaudar fondos para comprar nuevos elementos tras el robo”, contó al dar cuenta del “sacrificio de las familias y los docentes”.Tras el hecho de inseguridad de este fin de semana, autoridades de Consejo General de Educación prometieron cortar el pasto, colocar nueva iluminación y la instalación de las cámaras de seguridad “para brindar algo más de seguridad”. Además, desde la comisaría de la jurisdicción implementaron “una guardia policial porque la escuela no cuenta con sereno”.