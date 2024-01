Habilitaron el balneario del Parque San Martín: precios y requisitos

El, que es parte del área natural protegida del Parque Escolar Rural Enrique Berduc, se posiciona como una excelente opción para vacacionar o pasar el día durante esta temporada estival.El área natural protegida se encuentra a 28 kilómetros de Paraná y, según pudo confirmar, tras la bajante,, en el horario de 13 a 19, con servicio activo de guardavida., comunicó ala coordinadora del Parque Escolar Enrique Berduc, Griselda Urich. Al ponderar que “es un lugar bastante confortable”, indicó que el ingreso está habilitado de 8 a 20, como en el resto del año.“Al inaugurar la temporada, la zona de playa estuvo inundada y el camping con casi un metro de agua; pero el nivel del arroyo ya bajó y se acondicionó el espacio y la bajada a la playa”, explicó Urich.“Durante el verano, recibimos a turistas, grupos scouts y algunos grupos independientes que llegan con intenciones de recorrer, además, brindamos el servicio de recorridos guiados. De hecho, este fin de semana, habrá avistaje de aves”, especificó la coordinadora del Parque Berduc.“Los acampantes deben registrarse para que los guardaparques puedan tener registro de la cantidad de personas que pernoctan”, explicó.en caso de pasar el día, los menores de 12 años no abonan, pero para acampar sí.Hasta el Parque se puede llegar en alguna de las líneas de colectivos que pasa por La Picada, a la altura del kilómetro 459 de la Ruta Nacional 12; o en tren, solo los días sábados, a las 9 y a las 15, pero si se elige el servicio ferroviario, para volver es necesario pensar en otra forma de retorno.“El fin de semana pasado, que hubo mucho calor, trabajamos a cupos llenos porque implementamos un plan de manejo que está aprobado por la Dirección de Áreas Protegidas y hubo que poner una capacidad de carga y tratamos de respetar ese número porque se trata de un área protegida, donde también debemos velar por la flora y la fauna, y es necesario mantener un equilibrio entre el disfrute de los visitantes, que no sea en desmedro del ambiente”, explicó Urich.De hecho, remarcó: “Pedimos a los acampantes que no escuchen música porque se genera una perturbación bastante grande; y por una cuestión sanitaria, no se puede ingresar con mascotas”.