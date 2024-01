Instructores recomiendan el mejor horario para asistir al gimnasio

Ir a un gimnasio es una actividad beneficiosa para la salud de un ser humano, pero hacerlo en verano provoca tomar recaudos para evitar una descompostura o, en el peor de los casos, un desmayo.Elonce fue a un gimnasio ubicado en Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná para conocer qué se debe tener en cuenta a la hora de asistir, cuál es el mejor horario, entre otros puntos claves.En primer lugar, Ornella precisó en qué horario hay mayor frecuencia de gente: “Asimismo, recomendó que deben tener en cuenta al concurrir a un gimnasio: “Es una de las primeras reglas para estar bien por si se les baja la presión”.para poder hacer los ejercicios que algunos son multiarticulares”.Posteriormente, se hizo hincapié en las comidas frías: “Lo que hago es cocinarme a la noche, que por ahí hace menos calor y para que me quede frío para el otro día. Los chicos tratan de comer algo no muy pesado porque después no arrancas más”. En esa sintonía, el pollo “es la “opción clave para tener una alimentación más o menos bien”. También indicó que desayunar es un punto muy importante para la energía del día.