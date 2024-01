Agua y ropa liviana: cómo pasan la ola de calor los paranaenses

Paraná Hubo actividades de verano en la colonia de vacaciones de barrio El Sol

Un paranaense testificó cómo sufre el calor en Paraná: “Asimismo, precisó que decidió cambiar el color de su indumentaria para evitar un golpe de calor:. También expresó que piensa pasar el tiempo en la pileta de su casa.Una mujer, por otro lado, expresó que decidió “tomar mucha agua, tratando de comer fruta, estar en lo fresco y no salir al sol”. También tuvo su preferencia por la botellita del agua y la ropa más liviana. “Hay que aprovechar nuestro turismo, que está muy bien cuidado”, confesó sobre la alternativa de las piletas en la capital provincial.Por último, una joven confesó que “de siesta trato de no salir y ahora porque tengo que trabajar porque no me queda opción”. Botellitas y caramelos es lo que siempre lleva consigo para evitar una descompensación.