Bere Gali lanzó su nuevo tema musical en Elonce y repasó sus vivencias en México

Video: Bere Gali lanzó su nuevo tema musical en Elonce

La cantante paranaense, Berenice Galizzi (Bere Gali), una artista que lleva su voz de gira por el mundo, regresó a los estudios depara presentar el nuevo corte de difusión de su disco -un cover del tema “Tramposa y mentirosa” de Leo Mattioli- y en la oportunidad dio cuenta de sus vivencias en México, donde emigró para desarrollar su carrera musical.“Los mexicanos me piden temas de Soda Stereo y Enanitos Verdes”, reveló enY ponderó: “El rock nacional argentino pegó mucho en ciertas partes de Latinoamérica y de alguna u otra forma nos representa”. En tanto, de la figura de Gilda ponderó que “las canciones prevalecen a través de diferentes cuerpos que van las van representando”; se recordará que, en su paso por Dublín , la cantante asombró a los habitantes de la isla al cantar un éxito de la intérprete de “Fuiste” en las calles de esa ciudad.“Lo que te gustan más es si Messi o Maradona”, reveló al dar cuenta de las inquietudes en torno a los argentinos en el mundo. De hecho, mencionó que el futbol y la economía argentina son las mayores intrigas entre los extranjeros; en ese sentido, instó a ser imparciales “para que no nos traten de soberbios”.“Hay cada vez hay más argentinos en México. Hay mucho contacto y se arma una comunidad porque estar lejos, pasa factura, porque extrañás la idiosincrasia, que, pese a que es el mismo idioma, es muy diferente”, contó Bere aY agregó: “Los argentinos trabajan de lo que haya; muchos van a vivir a la playa y se emplean como meseros o instructores de la profesión u oficio que tengan”. “El argentino quiere trabajar, se va con mucho entusiasmo y actitud; y hay otras culturas que no. Además, hay que sobrevivir”, recalcó.Entre las anécdotas, Bere mencionó que sus fans le regalan muchas rosas, además de zapatos y perfumes. “Y dinero también, pesos mexicanos”, descubrió.Bere, quien se define como nómade, repasó encomo fue trabajar en eventos y fiestas, y hasta rentar un garaje para vivir. “De Italia, viaje a Ciudad de México, donde me dijeron que no podía regresar a mi departamento porque había un peligro de derrumbe. Entonces, agarré mis cosas y me fui a alquilar a un conventillo, pero era un garaje ¡y carísimo!”, contó en el programa de“La música me ha movido y movilizado por muchas partes del mundo, pero ahora decidí parar porque necesito de cierta de estabilidad dentro de ese caos para poder crear, grabar y estabilizar mis emociones”, explicó de regreso al país, a su hogar en Paraná. “Necesitaba de un descanso del cuerpo, un descanso vocal, porque a las cuerdas hay que cuidarlas”, indicó.Luego de compartir unos shots de mezcal, junto a Cristian Bello, Ayelén Herbel y Marianela Luongo, Bere Gali presentó en los estudios deel nuevo corte de difusión de su disco -un cover del tema “Tramposa y mentirosa” de Leo Mattioli-.