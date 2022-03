Bere Gali y el video con tema de Gilda en Irlanda: "la música traspasa idiomas"

La artista paranaense y conductora de Elonce, Berenice Galizzi (Bere Gali) , se encaminó en nuevos rumbos hace menos de dos meses y se instaló junto a su hermano en la capital irlandesa (Dublin). Pero esta semana, fue noticia al asombrar a los habitantes de la isla, al cantar un éxito de Gilda en las calles de esa ciudad.

Un grupo de argentinos que estaban en el lugar, le pidieron que cante una cumbia. Ella no lo dudó y eligió un tema que hizo bailar a todos: “Fuiste”, de Gilda. Lo cantó en español, mientras arengaba al público en inglés. Durante la performance de la entrerriana, grabaron un video del momento y fue furor en la red social TikTok con millones de reproducciones.Si bien muchos no entendían el idioma, paraban a mirar, y a bailar. Los argentinos, por supuesto, acompañaban la canción al ritmo del tradicional pasito cumbiero. En pocos días, el video cosechó casi 5 millones de reproducciones.Este miércoles, la cantante entrerriana dialogó con Elonce y habló de las repercusiones del video. Con su frescura característica, la joven afirmó que “fue increíble, impresionante. La gente no entendía nada, después se quedaba viendo y quería bailar pero no sabía cómo hacerlo”, resaltó.En referencia a la cantidad de visualizaciones del tema, Bere Gali afirmó: “es que la música trasciende cualquier tipo de idiomas y la sensación fue lo que más vibró en ese momento. Yo creo que por eso, el video se hizo viral. Fue una mezcla de personas, de nacionalidades, de sorpresa y miradas”, explicó.Por otra parte, sobre cómo surgió la idea de cantar una cumbia, Bere Gali contó a Elonce que “quería cantar una cumbia, pero no me animaba porque soy nueva acá, es otro idioma y pensé que se iban a preguntar qué está haciendo”, recordó y agregó que ese día, “estaba cantando y había un grupo de argentinos que pidieron que me cantara una cumbia y bueno lo hice. Esos chicos bailaron, cantaron y grabaron ese momento”, afirmó.Después de vivir siete años en México, donde desarrolló una importante carrera musical,. Además, como se recordará, Bere Gali grabó, junto a Marquino, la canción “Dame tu mano”, que fue el tema de la jornada solidaria Once por todos 2022 Lo demás ya es conocido, tuvo gran cantidad de reproducciones y sus perfiles en las redes sociales comenzaron a sumar rápidamente seguidores. “Es que todos la llevamos en el corazón a Gilda y fue impresionante lo que pasó con el video”, sostuvo la cantante oriunda de la capital entrerriana.“Me mandaron miles de mensajes y muchos desde Paraná. Incluso, algunos me pedían que vuelva a Elonce, pero ahora, estoy con esta experiencia que también está muy buena”, concluyó.“Es impresionante la repercusión, estoy feliz”, resumió.