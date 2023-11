Amplían el área de búsqueda de Emiliano: “Su mamá está destruida”

Policiales Retomaron la búsqueda de joven desaparecido en el río Paraná

En el marco de la búsqueda de Emiliano Axel Duré Larrosa , el joven de 20 años que desapareció hace tres días tras meterse al río Paraná, en la zona de Bajada Grande de la capital entrerriana, este miércoles se sumaron buzos tácticos de la Policía de Rosario. Pero hasta el momento el operativo ha sido infructuoso.En diálogo con, Estela, tía de Emiliano, señaló que están viviendo momentos de suma tristeza, angustia y preocupación al no poder hallar el cuerpo del chico.La mujer mencionó que la madre de Emiliano “está destruida. El padrastro es pescador y no ha parado, están intensamente buscándolo porque queremos darle sepultura, lo único que pedimos es que él aparezca, no damos más, son tres días de búsqueda y no tenemos noticias. Hasta que no aparezca no nos vamos a ir”.Sobre lo sucedido, y los motivos por los que el muchacho se habría metido al río, Estela estimó: “son esos cinco minutos de inconciencia que tienen todos los gurises, lamentablemente el río ha crecido un montón, tuvo la desgracia que se metió y se lo llevó el agua. Dos de los amigos lo quisieron agarrar, lo tocaron, pero se les fue y también la están pasando mal”.Finalmente, la mujer agradeció a la gente “que nos ha ayudado un montón, nos trajeron nafta durante la noche”.