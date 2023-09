Marcas internacionales, gastronomía y cuándo abrirá el cine en el nuevo shopping

Marcas internacionales, gastronomía y cuándo abrirá el cine

, que será el próximo sábado 30 de septiembre. El nuevo centro comercial de la capital entrerriana, ubicado en el predio de la ex fábrica de fósforos en el cuarto de manzana que comprende las calles Corrientes, San Lorenzo y San Juan, abrirá sus puertas después de seis años de construcción y puesta a punto, que demandaron. La megaobra del grupo Di Santo –que cuenta además con el shopping Paso del Bosque, en Rosario– y la constructora Fundar, inició en 2017 y está a punto de presentarse al público en un verdadero hito histórico para la ciudad y la región.Según precisaron desde la organización de la inauguración,junto con la presencia de las autoridades gubernamentales de la provincia y la ciudad, los locatarios de los comercios y las autoridades del shopping. Después de la bendición parroquial del lugar, se hará un recorrido por el interior del flamante establecimiento y, finalmente un pequeño brindis con los invitados. Luego,La apertura se realizará con la gran mayoría de los locales comerciales y gastronómicos habilitados, excepto aquellos que fueron alquilados en los últimos días y no llegarán a finalizar sus obras para el sábado.El shopping contará con. El público paranaense y la región encontrará una gran variedad de productos y servicios y mucho entretenimiento para niños. Obviamente, se descuenta que la oferta gastronómica también será más que interesante.Respecto del trabajo con las decenas de marcas que tendrán presencia en el, el titular del grupo inversor que lleva su apellido y que financió la obra, Lucio Di Santo, reveló que el mix comercial fue armado con consultoras de nivel nacional y local. “Primeramente, tratamos de que todas las marcas que vienen en forma delo hagan con gente de Paraná. En varios rubros que no requieren que sean de marcas específicas, como por ejemplo jugueterías, decoración, óptica, joyerías, lencería, vinerías o perfumerías, entre otros,”, señaló Di Santo. El empresario a cargo del proyecto, junto con Fundar, añadió: “En cuanto a laslas comercializadoras se encargaron de traer aquellas que consideramos que no podían faltar en nuestro shopping. Otras tantas están en nuestro shopping de Rosario (Paso del Bosque) y fueron invitadas a participar directamente por nosotros”.El titular del Grupo con sede central en Rosario confirmó que cuenta con “excelentes expectativas” para la salida al mercado del centro comercial de la capital entrerriana, “sobre todo durante los primeros meses de la apertura, por la propia expectativa de la gente de Paraná y de toda la región, ya que ameritaban un shopping de envergadura”. “Posteriormente,”, aseguró.. Dada la población estable y la cantidad de pueblos y ciudades de los alrededores estamos convencidos de que será todo un éxito”.La elección del sitio donde emplazar el paseo comercial le da mayor relevancia arquitectónica y simbólica al shopping. Allí funcionó hasta la década del 80 la Compañía General de Fósforos Sudamericana. “La fábrica de fósforos no solamente tiene una ubicación de privilegio, sino que tiene una estética que conjuga toda una historia que fue aprovechada al máximo por nuestros arquitectos en un proceso de restauración sin precedentes en la región”, destacó Di Santo aAsí se logró “un shopping que combina la nostalgia y la estructura de más de 100 años junto con la modernidad y diseño que caracteriza nuestros centros comerciales. La elección del edificio fue cuidadosamente pensada y entendimos que era el mejor edificio para emplazar nuestra inversión”, resaltó finalmente.