A días de la apertura, Bordet, Bahl y Romero visitan el nuevo shopping de Paraná

500 nuevos puestos de trabajo

“La combinación de lo moderno con la historia y la memoria”

El gobernador Gustavo Bordet, el intendente de Paraná, Adán Bahl, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, junto al presidente del Grupo Di Santo, Lucio Di Santo, recorrieron el nuevo shopping “Paso del Paraná”, que ya se encuentra en la etapa final y para abrir sus puertas este sábado 30. El nuevo centro comercial se construye en el emplazamiento de la ex fábrica de fósforos y está ubicado, en la zona de calles San Lorenzo y Corrientes.Para Bordet, el nuevo shopping “es fruto de inversiones que se realizaron en la ciudad con una visión empresarial que apuesta al desarrollo y al futuro, y que en la faz comercial marcará un antes y un después para Paraná y Entre Ríos porque, a la capital de provincia, son muchos los entrerrianos que vienen por distintos motivos y, además, hay un conglomerado urbano muy importante, lo que implicará la posibilidad de un gran desarrollo comercial y para muchas familias, el hecho de tener la recreación y la posibilidad de estar juntos en un lugar agradable, en el centro de la ciudad, y que además tiene una historia, que con el patrimonio arquitectónico, ha sido perfectamente conservada y ensamblada”.“Desde el punto de vista turístico, le dará una repercusión muy importante a la ciudad, y si se lo analiza en proximidad al Parque y al Centro Provincial de Convenciones, forma parte de un gran modelo de desarrollo que llevó adelante el intendente Bahl en la ciudad y está vinculado a la planificación estratégica de pensar a futuro”, ponderó el gobernador.Bordet felicitó al grupo inversor “por el magnífico trabajo” desarrollaron en la vieja fábrica de fósforos de Paraná. “Es la iniciativa privada la que impulsó y generó estas posibilidades para el desarrollo comercial y es fruto, desde el lugar que nos toca a cada uno, poner lo mejor para que emprendimientos de esta naturaleza puedan desarrollarse y llegar inversiones a Paraná y la provincia”, destacó.Bahl, por su parte, dio cuentas de las “altísimas expectativas” por la apertura del nuevo centro comercial. “Desde hace tres años, desde el municipio acompañamos al grupo inversor, y esta es una clara respuesta a los que recorren la provincia y dicen que Entre Ríos es la hermana pobre: les respondemos con inversiones con el sector privado que viene a la ciudad e invierte”, sentenció.Para el intendente, “Paso del Paraná” “será un gran atractor turístico para el turismo de cercanía” y especificó que “habrá 350 lugares para estacionamiento, más de 80 locales, más de 500 nuevos puestos de trabajo y un movimiento económico para la ciudad”.“Desde el municipio acompañamos en todo lo necesario porque es una inversión privada, porque el Estado debe acompañar y estamos orgullosos de que nos elijan”, refirió Bahl y agregó: “La municipalidad es una gran empresa que brinda servicios y facilita la inversión de todos, porque necesitamos generar movimiento económico y puestos de trabajo”.En la oportunidad, el intendente invitó a todos a conocer el nuevo shopping de Paraná, a partir del sábado 30, “porque es el más lindo de la región, quedarán impactados y podrán disfrutar”. De hecho, anticipó que, a la brevedad, se abrirán seis salas de cines internacionales, “algo que la ciudad también espera”.Así también, ponderó “el rescatar un edificio emblemático de la ciudad, que forma parte de nuestro patrimonio, y el movimiento económico, que la rueda de la economía de vuelta por los puestos de trabajo que generan inmediatamente un impacto”. “Con Rosario en el municipio y con nosotros en el gobierno provincial, como hemos hecho en Paraná, fomentaremos inversiones de estas características en distintos lugares de Entre Ríos”, prometió el candidato a la Gobernación por el espacio Más para Entre Ríos.Romero, en tanto, rescató el concepto de “Estado facilitador, porque el Estado no debe ser un obstáculo, sino un facilitador de las inversiones privadas con las lógicas exigencias de que las obras, por ejemplo, tienen que conservar patrimonio histórico y ser funcionales a la ciudad en la que se encuentran”. “Este shopping, a pocas cuadras del Parque Urquiza, será muy importante para el habitante de la ciudad y para el turismo”, aseguró.El shopping “Paso del Paraná”, contará con 88 locales comerciales, 30 stands, 10 locales gastronómicos para más de 500 personas, 351 cocheras cubiertas, 974 butacas distribuidas en las seis salas de cine, dos escaleras mecánicas y dos ascensores.En referencia a los locales comerciales, se conoció que habrá 15 locales comerciales de 25 a 45m², 55 locales comerciales de 45 a 80m², nueve locales comerciales de 80 a 130m² y, un local comercial de 130 a 300m².Por su parte, Di Santo señaló que “a Paraná le faltaba un shopping de esta envergadura". Y dio cuenta que “se logró combinar lo moderno con la memoria, la historia del lugar que es la ex fábrica de fósforos”.“Paraná era la única capital de provincia a la que le faltaba un shopping de esta envergadura y ahora lo van a disfrutar mucho todos los paranaenses. Cuando terminamos una obra de este tipo nos sentimos orgullosos y felices. Ahora el entorno se mejoró y desde ahora las obras que vengan a la ciudad tendrán de este nivel para arriba”, concluyó el representante del Grupo Di Santo.pudo conocer algunas de las marcas que tendrán locales en el nuevo centro comercial de Paraná. Se trata de Grisino, SPY, Pato Pampa, Cerveza Patagonia, Yagmour, Gianduia Gelateria, Chungo., Riiing, I47 Street, Bonafide, Honky Tonk, Las Juanas, Extra Large, Kevingston, Melocotón, D´Ricco, Cheeky, Crucijuegos, Zhoue, Las Tipas, entre otras.